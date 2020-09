Zihinsel engelli M.Y, şüpheliler E.K, H.A.B, S.Ç. ve M.Y. tarafından cinsel istismara uğradığını beyan ederek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 zanlıyı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğerleri hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.







AA