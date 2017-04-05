Kandaz'dan Önemli Duyuru !

Arapçeşme Mahalle Muhtarı Remzi Kandaz vatandaşlara önemli bir duyuru yaptı.

Göreve geldiği günden beri verdiği her sözü tutan ve Mahalle halkıyla oldukça samimi olan Kandaz ,farkındalık oluşturan paylaşımlarını yapmayı ihmal etmiyor.

Kandaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı duyuru şu şekilde ;



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Seçmen kağıtlarını almaya gelenlerin bir çoğu ikamet ettiği adresi bilmiyor. Allah göstermesin evinde bir yangın çıksa itfaiyeyi , acil bir hastası olsa 112'yi arayıp adres veremeyecekler. Lütfen herkes ikamet ettiği adresi ezberlesin.Yarın herhangi aksi bir durum olduğunda zorda kalmayalım...

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Kandaz, vatandaşlara yönelik yaptığı oldukça düşünceli duyurusu ile yine bir adım öne geçti.