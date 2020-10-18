banner426
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kandıra sahilinde ekim ayında deniz keyfi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hava sıcaklığının 28 dereceye çıkmasını fırsat bilenler, ekim ayının ortasında denize girmenin keyfini yaşadı.

Kandıra sahilinde ekim ayında deniz keyfi

18 Ekim 2020 Pazar 13:00

Karadeniz sahillerinin gözde turizm merkezlerinden Kandıra'da plaj sezonu sona ermesine rağmen civar kentlerden gelenler denize girmeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Kandıra'nın Kerpe sahilinde vatandaşlar güzel havayı değerlendirdi.

Kocaeli ve civar illerden gelenler, ekim ayının ortasında denize girmenin keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar, sahil kenarında kitap ve gazete okudu, bazıları da çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Denize giren Doğan Çelik, AA muhabirine, havanın güzel ve deniz suyunun da sıcak olduğunu söyledi.

Kerpe'ye 1985 yılından bu yana sık sık geldiklerini belirten Çelik, "Denizi güzel ve mavi bayraklı, her tarafı orman. Sezon bittiği için plaj kalabalık değil." diye konuştu.

Mustafa Tutak ise Kerpe'nin yaz aylarında kalabalık olduğunu, ekim ayında sakin bir ortamda denize girmenin keyfini çıkardığını ifade etti.

Nail Toker de Kerpe'de ekim ayı olmasına rağmen çok rahat bir şekilde denize girilebildiğini kaydetti.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeçayırovaDilovasıDaricaKörfezDerinceİzmitKandıraGölcükKocaelihaberGebzehaberHaberHabergebzeMarmaraTürkiyeihaberlerSondakikaSondakikahaberGebzesondakika
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da üstyapı çalışmaları Çayırova’da üstyapı çalışmaları
Kompost Gübre Tesisi Açıldı Kompost Gübre Tesisi Açıldı
Darıca’da jiletler artık çöpe atılmayacak Darıca’da jiletler artık çöpe atılmayacak
Dilovası Belediyesinden 13 bin öğrenciye kırtasiye yardımı Dilovası Belediyesinden 13 bin öğrenciye kırtasiye...
Çayırova yeni bir parka daha kavuştu Çayırova yeni bir parka daha kavuştu
Dilovası ulaşımında yeni düzenlemeler Dilovası ulaşımında yeni düzenlemeler
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Çayırova’da üstyapı çalışmaları
Çayırova Belediyesi, ilçede üstyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü...

Haberi Oku