Kandıra'da denizde kaybolan genç aranıyor

Ailesi ve arkadaşlarıyla Gebze'den Bağırganlı'ya gelen Özcan D. (23), dün Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirilen Bağırganlı plajından denize girdi.

Özcan D, bir süre sonra dalgalı denizde gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp genci bulmak için çalışma başlattı.

Suda jetskiyle arama yapan ekipler, kıyıdan dürbün ve drone ile deniz yüzeyini tarayarak arama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, bazı vatandaşların ise KOSKEM ekiplerinin uyarılarına rağmen denize girmeye devam ettiği gözlendi.

