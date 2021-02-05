Kandıra'da İtalyan peyniri

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde İtalya'dan getirdikleri mandalarla çiftlik kuran 2 iş adamı, lüks restoranlarda tüketilen İtalyan peynirlerini üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Şirketin ortağı ve Genel Müdürü Niyazi Yelkencioğlu, AA muhabirine, Türkiye'de kaliteli mozzarella peyniri üretmek için ortağı Ömer Aral'la 2012'de araştırma yapmaya başladıklarını söyledi. Aral'la İtalya'da çok sayıda çiftlik gezdiklerini anlatan Yelkencioğlu, bu araştırmalarda kaliteli mozzarella için kaliteli manda sütü gerektiği sonucuna vardıklarını aktardı.

Yelkencioğlu, toplama sütle gerekli kaliteyi yakalayamayacaklarını görünce kendi manda çiftliklerini kurmaya karar verdiklerini dile getirerek "İtalyan mandaları en iyi kalitede süt veren ırk olduğu için İtalya'dan 200 manda ithal ederek başladık." diye konuştu.

"Günde 2 ton süt elde ediyoruz"

Çiftlik için Kandıra'yı tercih etmelerinde yörenin manda ürünleriyle bilinmesi ve iklim koşullarının manda yetiştiriciliğine uygunluğunun etkili olduğunu vurgulayan Yelkencioğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda manda sayımız 900 civarında. Günde 2 ton civarında da sütümüz çıkıyor. Bütün ürünlerimizi kendi çiftliğimizden çıkan sütle yapıyoruz. Bunun sebebi de sütümüzün kaliteli olması. Mandalarımızı özenle besliyoruz. Türkiye'nin hangi bölgesinde hangi ürün iyiyse getiriyoruz. Özel formüllerle yemler hazırlıyoruz ve bu sayede iyi süt elde ediyoruz."

İthalatın önünü keserek yurt dışına döviz çıkışını da önlediklerini aktaran Yelkencioğlu, ürettikleri başlıca ürünlerin mozzarella, burrata, ricotta, mascarpone gibi İtalyan peynirleri olduğunu, bunların haricinde manda ürünü olarak meşhur olan kaymak, yoğurt ve tereyağı yaptıklarını ifade etti.

Çiftliğin müdürü ve peynir ustasının İtalyan olduğunu, bu sayede İtalya'da çıkan peynirin aynısını hatta daha iyisini Kandıra'da üretebildiklerini belirten Yelkencioğlu, İstanbul'dan Antalya'ya kadar Türkiye'nin batısındaki tüm illerde lüks restoran ve marketlere ürün verdiklerini anlattı.

"Daha da büyüyerek yolumuza devam etmek istiyoruz"

Niyazi Yelkencioğlu, çiftlik ve peynir üretim tesisinde toplam 45 kişiye istihdam sağladıklarına işaret ederek "Yurt dışından talepler geliyor. İleride ihracata yönelik planımız var ama katkı maddesi koymadığımız için ürünlerimizin raf ömrü kısa. İhracat için daha uzun süreli raf ömrü gerekiyor. Onu gerçekleştirebilirsek ihracata da başlayacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenen "En Hızlı Büyüyen 100 Şirket" listesinde yer almaktan büyük gurur duyduklarını aktaran Yelkencioğlu, şunları söyledi:

"Bu bizi daha da cesaretlendirdi. İnşallah bundan sonra daha da büyüyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Ürünlerimizi tadanlar zaten tadını aldıktan sonra vazgeçemiyorlar. Kendimizi daha geliştireceğiz, daha da iyi olmak için çalışacağız. Bu başarının sırrı işimizi iyi yapmak. Her şeyin iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kaliteden ödün vermedik. Ne yemin kalitesinden ne de ürettiğimiz üründen ödün verdik. En iyi ustalarla çalışıyoruz. Yakaladığımız başarıda bunlar çok büyük etken."

Yelkencioğlu, bu yatırımı planladıkları sırada Kandıra'daki manda sayısının 200 civarında olduğuna dikkati çekerek bölgedeki manda yetiştiricilerine yardımcı olmak için Kocaeli Manda Birliğini kurduğunu belirtti.

Bölgedeki manda yetiştiriciyle zaman zaman bir araya geldiklerini ve bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini anlatan Yelkencioğlu, bölgede yok olmak üzere olan mandacılığın yeniden gelişmeye başladığını, şu anda Kandıra'da yaklaşık 3 bin civarında manda olduğunu kaydetti.