banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karamürselli kadınların tarhana mesaisi başladı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kadınlar, kış mevsiminde sofralarının vazgeçilmez tadı tarhana imece usulüyle hazır hale getiriliyor.

Karamürselli kadınların tarhana mesaisi başladı

17 Eylül 2020 Perşembe 14:19

Tepeköy Mahallesi'nde kış hazırlıklarını sürdüren Nermin Dinç (82), AA muhabirine, her yıl eylül ayında komşularıyla tarhana yaptıklarını belirtti.

Tarhana sayesinde sofraların lezzetini artırdıklarını aktaran Dinç, tarhana yapımını annesinden öğrendiğini kaydetti.

Dinç, çocuklarına ve torunlarına da tarhana yapımını öğrettiğini, bu geleneğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

- "Tarhana şifa kaynağı"

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi tarhananın, şifa kaynağı olduğunu ifade eden Dinç, "Tarhana yapımı zahmetli bir iş. Bütün günü tarhanaya ayırıyoruz. Tamamen organik olarak hazırlanan tarhanayla ev ekonomisine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeçayırovaDilovasıDaricaKörfezDerinceİzmitKandıraGölcükKocaelihaberGebzehaberHaberHabergebzeMarmaraTürkiyeihaberlerSondakikaSondakikahaberGebzesondakika
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca’da okullar dezenfekte ediliyor Darıca’da okullar dezenfekte ediliyor
Kandıralı aile prefabrik evine kavuştu Kandıralı aile prefabrik evine kavuştu
İstismar zanlıları gözaltına alındı İstismar zanlıları gözaltına alındı
Ahilik Komitesi’nden Başkan Büyükakın’a ziyaret Ahilik Komitesi’nden Başkan Büyükakın’a ziyaret
Ahilik Kutlama Komitesi Vali Seddar Yavuz’u Ziyaret Etti Ahilik Kutlama Komitesi Vali Seddar Yavuz’u Ziyaret...
Sanayi Köprülü Kavşağı rengarenk oldu Sanayi Köprülü Kavşağı rengarenk oldu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Darıca’da okullar dezenfekte ediliyor
Darıca Belediyesi, 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitimler öncesi ilçe genelindeki bütün okullarda...

Haberi Oku