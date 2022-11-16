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Kartepe’de 3 caddede üstyapı yenilendi

Büyükşehir tarafından Kartepe’nin Milli Egemenlik, Göktuğ ve Kahramanlar caddelerinde üstyapı yenilendi

Kartepe'de 3 caddede üstyapı yenilendi

16 Kasım 2022 Çarşamba 12:39


Kocaelililerin ulaşım noktasında hayatını kolaylaştırmak için var gücüyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, hizmetleriyle vatandaşın memnuniyetini sağlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Kartepe’de Milli Egemenlik, Göktuğ ve Kahramanlar caddelerinde üstyapıyı yeniledi.


DÜZENLİ VE GÜVENLİ ULAŞIM

Kartepe zirve yoluna ulaşımın sağlandığı 1750 metre uzunluktaki Milli Egemenlik Caddesi, Derbent Sapağına kadar asfaltlandı. Trimer kazısı yapılan caddede eskiyen ve bozulmaların meydana geldiği asfalt zemin kazınarak söküldü. Ardından 1133 ton binder ve 1446 ton aşınma asfalt tabakası serimi yapıldı. 450 metre uzunluktaki Göktuğ Caddesinde 690 ton binder, 300 metre uzunluktaki Kahramanlar Caddesinde ise 460 ton binder asfalt serim çalışması yapıldı. Büyükşehir tarafından yapılan üstyapı çalışmalarıyla Kartepe'deki 3 cadde hem yaya hem de taşıt trafiği açısından düzenli ve güvenli hale getirildi.



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