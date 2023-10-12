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Kartepe'ye Yeni Mesire Alanı

Çalışmaların devam ettiği Kartepe Belediyesi Mesire Alanı'nda sona gelindi. 22 dönüm alanda planlanan düzenleme ile temiz havada, ferah bir ortamda vatandaşlar piknik yapabilecekler.

Kartepe'ye Yeni Mesire Alanı

12 Ekim 2023 Perşembe 15:11

 Vatandaşların piknik ve dinleme alanı olarak ücretsiz faydalanabilecekleri Kartepe Belediyesi Mesire Alanı’ndaki çalışmalar hızla devam ediyor. 22 dönüm alanda planlanan düzenleme ile temiz havada, ferah bir ortamda vatandaşlar piknik yapabilecekler. 
Asırlık gürgen ağaçlarının arasında doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunan Kartepe Belediyesi Mesire Alanı, Maşukiye dağ yolu kar bölgesinde 22 dönümlük alandaki çalışmalarda sona gelindi. Mesire alanında 24 kamelya, 10 piknik masası, banklar, mescit, piknik alanları, otopark, bebek bakım yeri, erkek, kadın ve engelli tuvaletleri yer alıyor. 
 Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Belediyesi Mesire Alanı’nda yapılan çalışmalarımızı tamamladık. Hemşehrilerimiz için doğa ile iç içe olan mesire alanı 22 dönüm alanda hizmet verecektir. İlçemiz için hayırlı olsun" dedi. 
                                         




İHA
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