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KASİAD Kahvaltıda

KASİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı kahvaltılı toplantıya siyasi, sivil toplum kuruluşu ve diğer sektörlerden de misafirler yer aldı.

KASİAD Kahvaltıda

28 Şubat 2017 Salı 12:31


Darıca CHP İlçe Başkanı Yakup Törk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gebze Emekliler Derneği Başkanı Ali Öztunç, Ziraat Bankası Gebze Şube Müdürü Cesur Ülbeği’nin katıldığı toplantının kahvaltısını Birol Çiçek ikram etti. Toplantıda üyelere ve misafirlere yönelik selamlama konuşması yapan KAISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nasrettin Bavaş yaptığı selamlama konuşmasında, Sarıkamış’a yönelik yapılan gezinin olumlu yansımalarına değindi.

Darıca CHP İlçe Başkanı Yakup Törk’te konuşmasında, “Ben buraya siyasi kimliğimle değil bir hemşeriniz bir üyeniz olarak buradayım. Referandum seçimlerinde özellikle parti rozetimi çıkararak siyasi bir yarış içinde olmadığımın altını çizmek isterim. Bu hepimizi ilgilendiren ülkemizin geleceği ile ilgili bir durumdur. O partinin bu kişinin seçim yarışı değildir. Derneğin siyaset üstü bir güzergahı olduğunun farkındayım. Bu sınırlar içinde siyaset dahilinde bir söylemde olmak istemem.”dedi.

Toplantıda, dernek kurucu başkanı Ufuk Ekinci, Yakup Kaya, Emekliler Derneği Başkanı Ali Öztunç, Gazeteci-Yazar Levent Altun ve Ziraat Bankası Gebze Şube Müdürü Cesur Ülbeği’de kısa selamlama konuşmaları yaptılar.

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