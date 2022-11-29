İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kasım ayı imar toplantısı Körfez’de yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayı imar toplantısı Körfez ilçede yapıldı

Kasım ayı imar toplantısı Körfez'de yapıldı

29 Kasım 2022 Salı 12:31


Her ay Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden sonraki ilk cuma günü İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen imar toplantısı bu kez Körfez Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı ve Büyükşehir Belediyesi uzman personelinin de hazır bulunduğu toplantıya İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler ve İmar İşleri Şube Müdürü Mustafa Gökhan Baykan iştirak etti.


İMAR TOPLANTISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı kasım ayı imar toplantısı Körfez ilçesinde yapıldı. Toplantının başlangıcında uzman personelle çeşitli konular üzerine istişarede bulunuldu.


İMAR KONULARI ELE ALINDI 

Toplantıda; Tip İmar Yönetmeliğindeki doğrudan düşülen kullanımlar, Birbirinden dilatasyonla ayrılmış olan ve girişleri de  ayrı yapılan yapıların sığınak hesaplarının her bir blok için ayrı değerlendirilmesi, Otopark Yönetmeliği, İSU’nun 14.11.2022 tarihli ve 2446064 sayılı Kocaeli İli Geneli Dere Kret Kotu ve Su Basman uygulamaları, 12 İlçe belediyesi kapsamında harita mühendisleri tarafından hazırlanan plankote, temel üstü tespit tutanağı vb evrakların formatlarının tek tip olması için 12 ilçe belediyeleri tarafından yapılacak çalışma, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çatılar aralarında statik hesabının nasıl getirileceği ve Binalara yapılan süs amaçlı yapılan motif ve süslemelerin deprem anında düştüğü için kısıtlama getirilebilmesi konuları ele alındı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, CUMHUR İTTİFAKI’NIN EMEKTAR İSİMLERİNİ AĞIRLADI BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, CUMHUR İTTİFAKI’NIN EMEKTAR...
Sokak hayvanları için kulübe yapıldı Sokak hayvanları için kulübe yapıldı
Poğaça ustası iş yerinde ölü bulundu Poğaça ustası iş yerinde ölü bulundu
Servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı, 4 kişi yaralandı Servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı, 4 kişi...
Kalp hastalığı bulunan polis memuru yaşamını yitirdi Kalp hastalığı bulunan polis memuru yaşamını...
Silahlı kavgada yoldan geçen otomobile mermi isabet etti Silahlı kavgada yoldan geçen otomobile mermi isabet...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, CUMHUR İTTİFAKI’NIN...
Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü bir Darıca’yı hep birlikte inşa edeceğiz

Haberi Oku