Kasım ayı imar toplantısı Körfez’de yapıldı





Her ay Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden sonraki ilk cuma günü İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen imar toplantısı bu kez Körfez Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı ve Büyükşehir Belediyesi uzman personelinin de hazır bulunduğu toplantıya İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler ve İmar İşleri Şube Müdürü Mustafa Gökhan Baykan iştirak etti.





İMAR TOPLANTISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı kasım ayı imar toplantısı Körfez ilçesinde yapıldı. Toplantının başlangıcında uzman personelle çeşitli konular üzerine istişarede bulunuldu.





İMAR KONULARI ELE ALINDI

Toplantıda; Tip İmar Yönetmeliğindeki doğrudan düşülen kullanımlar, Birbirinden dilatasyonla ayrılmış olan ve girişleri de ayrı yapılan yapıların sığınak hesaplarının her bir blok için ayrı değerlendirilmesi, Otopark Yönetmeliği, İSU’nun 14.11.2022 tarihli ve 2446064 sayılı Kocaeli İli Geneli Dere Kret Kotu ve Su Basman uygulamaları, 12 İlçe belediyesi kapsamında harita mühendisleri tarafından hazırlanan plankote, temel üstü tespit tutanağı vb evrakların formatlarının tek tip olması için 12 ilçe belediyeleri tarafından yapılacak çalışma, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çatılar aralarında statik hesabının nasıl getirileceği ve Binalara yapılan süs amaçlı yapılan motif ve süslemelerin deprem anında düştüğü için kısıtlama getirilebilmesi konuları ele alındı.