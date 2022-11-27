Kaza geçiren köpek hayata tekrar bağlandı





Sokak hayvanlarının refahını önemseyen ve bu anlamda çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sokaktaki dostlarımızın tedavileri için tüm koşulları sağlıyor. Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasına getirilen ve veteriner hekimlerin yaptığı tetkikler sonucunda arka bacağında ciddi kırık bulunan sokak köpeği başarılı bir operasyon geçirerek sağlına kavuştu. Prof. Dr. Hakan Salcı'nın gözetiminde uzman hekimler tarafından kan tahlili yapılan ve röntgeni çekilen sokak köpeğinin ayağına plaka takıldı.





PATİLİK ŞANSI OLDU

İzmit’te kaza geçirip yaralanan sokak köpeği ilk önce vatandaş tarafından özel veteriner kliniğine götürüldü. Özel veteriner kliniği tarafından sokak köpeğinin genel durumunun çok kötü olduğu söylendi ve uyutulması gerektiği belirtildi. Ancak vatandaşın vicdanı el vermeyerek, sokak köpeğini son bir umut olarak Patilik Sokak Hayvanları Kasabasına getirdi. Acil müdahale sonucu sokak köpeği hayat buldu.





AMELİYAT SONRASI İLAÇ TEDAVİSİ

Cerrahi operasyondan sonra ilaç tedavisi de uygulanan sokak köpeğinin 1 hafta müşahede altında tutulacağını aktaran yetkililer, ‘‘Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasına getirilen ve arka sağ bacağında kırık bulunan sokak köpeği başarılı bir operasyon geçirerek sağlına kavuştu. Patiliğe ilk getirildiğinde hayati verileri çok düşüktü, 6 aylık kangal sokak köpeği Patilik’te tekrar hayat buldu’’ bilgisini verdi.





SOKAKTAKİ MİNİKLER YALNIZ KALMIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Kandıra yolu üzerinde bulunan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında sokak hayvanlarına yönelik uzman veteriner hekimler ve veteriner teknikerler 7/24 hizmet veriyor. Son 10 aylık dönemde bakımevlerinde 9.949 kedi ve köpek tedavi eden Büyükşehir ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi 11 ilçe belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında ilçelerde açılan ve inşaat aşamasında bulunan sokak hayvanları bakımevleri için de tüm desteklerini sürdürüyor.