Kıbrıs Gazisi Yılmaz Koçak, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu’nu ziyaret etti.

Koçak’ı makamında ağırlayan Kadıoğlu, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadıoğlu, 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü öncesinde Gazi Koçak’ın duygularını dile getirmesinden çok etkilendiğini söyledi.

Gazi Koçak başta olmak üzere tüm gazi ve şehit ailelerine hizmet etmekten memnuniyet ve gurur duyduğunu vurgulayan Kadıoğlu, 65 yaş üstü aşı olan vatandaşların sayısının, yüzde 85’lere ulaştığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Gazi Koçak da sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Sayın müdürüme teşekkür için geldim. Sağlık Bakanı başta olmak üzere Kocaeli Valisi’ne Gebze Kaymakamı'na, Gebze İlçe Sağlık Müdürü ve çalışanlarına en içten saygılarımı sunar hepsine teşekkür ederim. Aile Sağlığı Merkezi’ndeki hekimlere karşı duyduğum memnuniyetten ötürü kendilerine teşekkürü bir borç bilirim." ifadesini kullandı.









AA