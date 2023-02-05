Kimyasal maddeye bulaşan kedinin yaralı hali yürekleri burktu

Kocaeli’de bir fabrikada kimyasal maddelere bulaşan kedi ağır şekilde yaralandı. Kimyasal yanık neticesinde deri ve tüy bütünlüğü bozulan, yüzünde yanıklar oluşan, görme kaybı yaşayan ve bacakları şişen kedi, hayvanseverler tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir fabrikada, asit ve kostik maddelere bulaşan kedi ağır yaralandı. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan kedi, durumunun fark edilmesi üzerine veterinere götürüldü. Yüz bölgesinde yanıklar olduğu görülen kedi, görmekte ve koku almakta güçlük yaşıyor. Deri ve tüy bütünlüğünde de bozulmalar olan kedinin yanıktan dolayı bacaklarında da şişme ve ödem meydana geldi. Veteriner Hekim Ali Anaç tarafından tedavi altına alınan kedinin beyaz ve yapışkan bir kimyasal maddeden arındırıldığı öğrenildi. Fabrika bölgesinde asit ve kostike bulaşan kedinin tedavilere olumlu cevap verdiği ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Minik kedinin görüntülenen yaralı hali ise görenlerin içini acıttı.

“İkinci ve üçüncü derece yanık olduğunu düşünüyoruz”

Kediyi tedavi altına alan ve durumuyla ilgili bilgileri aktaran Veteriner Hekim Ali Anaç, “Kedimiz bize 2 gün önce bir fabrika bölgesinden kimyasal yanığa maruz kalmış şikayetiyle geldi. Yaptığımız muayeneler sonucunda vücudunda kimyasal maddelere rastladık. Deri ve tüy bütünlüğü bozulmuş. Kan dolaşımı bozulmuş. Bacaklarda şişme ve ödem, morarmayla karakterize bir tabloyla geldi. Tedavimiz altında. Serumla besliyoruz. Ağız, yüz ve göz bölgesinde çok büyük hasar oluşmuş. Şu an gözleri görmüyor ve koku almıyor. İştahta da problemimiz var. Bacaklarına merhem uyguluyoruz. Bacakları çok şiş ve morarmış şekilde. Genel durumumuz iyi, kendini sevdiriyor. Geldiği güne göre daha iyi. Yaraları da daha iyiye gidiyor. Tedavimize devam edeceğiz. İkinci ve üçüncü derecede yanık olduğunu düşünüyoruz. Genel destekleyici tedavimizin yanında kremler ve yanık tedavisiyle devam ediyoruz” dedi.

“Beyaz, yapışkan bir kimyasaldı”

Kediyi beyaz ve yapışkan bir kimyasaldan arındırarak tedavi altına aldıklarını belirten Anaç, “Hasar vücudun sağ tarafından oluşmuş. Çünkü sol iki bacak daha inik ve daha az ödemliyken sağ taraf daha ödemli ve şiş. Sağ tarafında damar dolaşımı daha çok bozulmuş durumda. Vücudun sağ bölgesinden bir kimyasala girdiğini düşünüyoruz. Beyaz yapışkan bir kimyasaldı. Yıkadık ve çıkardık. Yüzünden, vücudundan arındırdık. Sadece yara bölgelerindeki hasarlarla uğraşıyoruz. Genel psikolojik durumumuz daha iyi. Hayati tehlike bugün de biraz var. Fakat tedavilerimize güzel bir cevap verdiği için, ufak ufak sıvı mamalarla beslenmeye cevap verdiği için hayati tehlike daha da azalıyor” diye konuştu.

“Asit ve kostik maddelere bulaşmış”





Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Tayfun Artun ise “Körfez’de bir fabrikada benim gibi hayvanları seven bir arkadaşımın beslediği kediler var. Burada asit ve kostik maddelerine bulaşan bir kedi yaralandı. Ağır bir şekilde de zehirlendi. Hemen Gölcük’teki özel bir veterinere götürdük. Orada şu an tedavisi devam ediyor. Barınaklarda hayvanlara iyi bakılmadığını düşünüyoruz. Doğada daha rahat yaşıyorlar. En azından hayvanseverler doğada hayvanları daha iyi besliyor ve tedavilerini yapıyor. O yüzden hayvanların barınağa bırakılmasını değil doğaya salınmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

İHA