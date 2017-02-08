Kızılay ve Yeşilay'dan Köşker'e Ziyaret

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Dr.Cengiz İpek ve Yeşilay Gebze Şubesi Yasir Gürbüz bugün ayrı ayrı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti.



Türk Kızılay’ın yurt içinin yanı sıra dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatan önemli bir yardım kuruluşu olduğunu dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Sadece Türkiye’de değil dünyanın herhangi bir yerinde yardıma muhtaç insanların yanında olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Türk Kızılayı’nın her zaman yanında ve destekçisiyiz” ifadesini kullandı.



Türk Kızılay’ın yurt içinin yanı sıra dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatan önemli bir yardım kuruluşu olduğunu dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Sadece Türkiye’de değil dünyanın herhangi bir yerinde yardıma muhtaç insanların yanında olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Türk Kızılayı’nın her zaman yanında ve destekçisiyiz” ifadesini kullandı.



Yeşilay Başkanına ise Başkan Köşker: “Bir Yeşilay gönüllüsü olarak, tüm Yeşilay şubeleriyle birlikte ülkemizin bağımlılıklardan uzak, daha sağlıklı bir yaşam sahası haline geleceğine yürekten inanıyorum. Yeşilay Gebze Şubesi’ne de projelerinde elimizden gelen tüm ilgi ve desteği göstermeye devam edeceğiz.” dedi.



Yeşilay’ın Türkiye’de öncü sivil toplum kuruluşlarından olduğunu belirten Gürbüz, “Yapacağımız etkinliklerle Gebze’yi örnek ilçelerden biri haline getireceğiz” dedi.