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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geleceğin polis adaylarına; ‘Fiziki Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu’ açıyor

Büyükşehir, geleceğin polis adayları için hayata geçirdiği ücretsiz Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursuyla gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştıracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geleceğin polis adaylarına; ‘Fiziki Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu' açıyor

16 Kasım 2022 Çarşamba 12:42

 16 Kasım 2022

Çarşamba


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları kapsamında, 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan öğrenciler için kurs başvuruları başladı. Geçtiğimiz dönemde sınavlara Büyükşehir’in kurslarında ücretsiz olarak hazırlanan çok sayıda genç, polislik mesleğine adım atmayı başarmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “Spor Kenti Kocaeli” vizyonuna uygun olarak gençlere ücretsiz spor eğitimi kursları verilmeye devam ediyor.


GELECEKLERİNİ ŞEKİLLENDİRMEK İSTEYEN GENÇLER 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin polis adayları için hayata geçirdiği ücretsiz ‘Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu’ ile gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştıracak. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Polis Akademisi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), bekçilik, Askeri Okulları Görevde Yükselme, Beden Eğitimi Yüksekokulu (BESYO) gibi okullarda eğitim alarak geleceklerini şekillendirmek isteyen gençler, bu kursa katılarak fiziki mülakatlara hazırlanabilecek. 


FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU OLUŞTURULACAK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün POMEM sınavına katılmak isteyen adaylar için ücretsiz parkur hazırlık kursu kayıtları başladı. Önlisans ve lisans mezunu adaylar, ‘https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/OzelYetenek/Online.aspx’ adresi üzerinden form doldurarak başvuru yapabilecek. Kursa katılmak isteyen adaylar, Büyükşehir Belediyesi’nin Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu’nda gruplar halinde haftanın beş günü sınavlara hazırlanacak. Büyükşehir Belediyesi’nde görevli, alanında uzman antrenörlerin vereceği kurslarda, her öğrencinin girmek istediği okulun fiziki yeterlilik parkuru oluşturulacak. Hazırlanan parkurda adaylar birebir saha ölçülerinde ve profesyonel ekipmanlarla test edilecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezini arayarak başvuru ve kurs detaylarını öğrenebilecek. 


2022 YILINDA BAŞARI ORANI % 64 OLDU
2022 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarına devam eden ve sınava giren her 3 adaydan 2’si sınavda başarı sağlayarak mülakat sınavına girmeye hak kazandı. 97 kursiyerin katıldığı ücretsiz spor kurslarında 13 katılımcı polislik mesleğine adım attı. Büyükşehir’in açtığı spor kursları ile hazırlanan gençlerden fiziksel yeterlilik parkur mülakatına giren 77 kursiyerden 49’u parkur sınavını başarıyla tamamladı. Fiziksel mülakatta başarı oranı ise % 64 oldu.


Bülten No: 2015

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