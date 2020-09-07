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Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 75 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren 75 kişiye müdahale etti.

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 75 kişi boğulmaktan kurtarıldı

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:27

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, muhtemel boğulma olaylarına anında müdahalede bulunuyor.

Ekipler hafta sonunda Kandıra bölgesindeki sahillerden Cebeci'de 25, Kumcağız'da 26, Bağırganlı'da 5 ve Darıca ilçesi Bayramoğlu'nda ise 2 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 8 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.

Öte yandan KOSKEM ekipleri, yaz sezonunun başladığı 15 Haziran'dan bugüne 1801 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

- Sakarya sahillerinde 17 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri de hafta sonu boğulma tehlikesi geçiren 17 kişiye müdahale etti.

Karadeniz'de sıklıkla yaşanan "rip akıntısı" nedeniyle özellikle hafta sonları teyakkuz halinde çalışan cankurtaran ekipleri, Karasu ve Kocaali sahillerinde vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Ekiplerin hafta sonu Sakarya sahillerinde müdahale ettiği vakalarda 17 kişi boğulmaktan kurtarıldı. Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan kişilerden 6'sı ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, rip akıntısına yakalananlara sahile doğru değil, açığa ya da sahile paralel şekilde yüzmeleri tavsiyesinde bulundu.



AA
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