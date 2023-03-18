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Körfez'de Şehit Mezarlarına Karanfil Bırakıldı

-- Çanakkale Zaferi yıl dönümü dolayısıyla Körfez Şehitliği’nde düzenlenen törende şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Körfez'de Şehit Mezarlarına Karanfil Bırakıldı

18 Mart 2023 Cumartesi 19:19

                                 
 
 
  18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Körfez Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Efe İsmail Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, şehit aileleri, gaziler, askeri erkan, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Çanakkale Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Atış sonrasında protokol üyeleri anıta çelenk sunumu yaptıktan sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında şehitler için dualar edildi. Şehitlikte düzenlenen anma töreninin ardından, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi tarafından da anma programı gerçekleştirildi. Öğrenciler tiyatro oyunu ve şiirlerle şehitleri andı.   
 




                                   


İHA
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