Köşker Anlattı..





Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Kirazpınar’da bulunan Emlak Konutlarında Gebzeli hanımların ev toplantısına konuk oldu. Köşker, “İnanıyorum ki siz değerli hanım kardeşlerim de, halk oylamasında daha güçlü bir Türkiye için güçlü bir şekilde tercih mührünü ‘evet’e vuracaksınız” dedi.





Ev sahibesi Günay Demirci’nin organizasyonunda düzenlenen ev toplantısına davet üzerine katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi verdi. Toplantıya katılan hanımların sorularını da cevaplandıran Başkan Köşker, 16 Nisan’da gerçekleştirilec ek halk oylamasında Türkiye’nin onayına sunulacak anayasa değişliklerine ilişkin bilgi verdi. Meselenin sadece anayasa oylamasından ibaret olmadığını meselenin memleket meselesi olduğunu vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Hanımlar toplumda çok önemli bir yere sahip. Toplumu şekillendiren siz değerli hanımlarsınız. Bu sebeple sizlerin fikirleri ve kararları bizler için çok önemli. Yarınların teminatı gençlerimizin annelerinin kararlarının bu sebeple evet olması bizler için çok değerli. İnanıyorum ki siz değerli hanım kardeşlerim de, halk oylamasında daha güçlü bir Türkiye için güçlü bir şekilde tercih mührünü ‘evet’e vuracaksınız” dedi. Ev sahibesi Günay Demirci ve diğer hanımlar Başkan Köşker’e katılımından ötürü teşekkür etti.