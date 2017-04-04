İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Köşker Miniklerle Birada

Başkan Köşker OÇEM’li miniklerle buluştu

Köşker Miniklerle Birada

04 Nisan 2017 Salı 09:48


 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 2 Nisan Dünya Otizm ve Farkındalık günü münasebetiyle Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) de düzenlenen programa katıldı. Başkan Köşker bu özel günde Gebze’nin en özel çocuklarıyla bir araya geldi  

 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2 Nisan Dünya Otizm ve Farkındalık günü münasebetiyle Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) de düzenlenen programa katıldı. Başkan Köşker bu özel günde otizmli çocukla birlikte oldu, onlarla sohbet etti. Programa Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, öğrenci ve velileri katıldı.

DÜNYANIN EN ÖZEL ÇOCUKLARI


Programın açılışında selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Dünyanın en değerli ve en özel çocukları ve onların çok kıymetli velileriyle bu özel günde bir arada olmaktan ötürü mutluluk duyuyorum. Sizler sadece bugün değil bizler için yılın her günü özelsiniz. Gebze Belediyesi olarak farkındalığımızı her projemize yansıtıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından program, çocukların hazırladığı özel gösterilerle devam etti.  

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuKöşkerAdnan Köşker
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’de Nisan Meclisi Yapıldı Gebze’de Nisan Meclisi Yapıldı
ÇİLER'in BAŞARISI.. ÇİLER'in BAŞARISI..
Gebze'de Kanlı Kavga ! Gebze'de Kanlı Kavga !
Gebzeliler'in Dikkatine Gebzeliler'in Dikkatine
Rektöre Ödül ! Rektöre Ödül !
Tavşanlı Mancarlı Pidesi Tavşanlı Mancarlı Pidesi
Yukarı Çık

banner208

banner149

Gebze’de Nisan Meclisi Yapıldı
Gebze Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Başkan Köşker yönetiminde toplandı. Nisan ayı meclis oturumunda...

Haberi Oku