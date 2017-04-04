Köşker Miniklerle Birada

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 2 Nisan Dünya Otizm ve Farkındalık günü münasebetiyle Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) de düzenlenen programa katıldı. Başkan Köşker bu özel günde Gebze’nin en özel çocuklarıyla bir araya geldi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2 Nisan Dünya Otizm ve Farkındalık günü münasebetiyle Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) de düzenlenen programa katıldı. Başkan Köşker bu özel günde otizmli çocukla birlikte oldu, onlarla sohbet etti. Programa Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, öğrenci ve velileri katıldı.



DÜNYANIN EN ÖZEL ÇOCUKLARI