Köşker Miniklerle Birada

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 2 Nisan Dünya Otizm ve Farkındalık günü münasebetiyle Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) de düzenlenen programa katıldı. Başkan Köşker bu özel günde Gebze’nin en özel çocuklarıyla bir araya geldi
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2 Nisan Dünya Otizm ve Farkındalık günü münasebetiyle Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) de düzenlenen programa katıldı. Başkan Köşker bu özel günde otizmli çocukla birlikte oldu, onlarla sohbet etti. Programa Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, öğrenci ve velileri katıldı.
DÜNYANIN EN ÖZEL ÇOCUKLARI
Programın açılışında selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Dünyanın en değerli ve en özel çocukları ve onların çok kıymetli velileriyle bu özel günde bir arada olmaktan ötürü mutluluk duyuyorum. Sizler sadece bugün değil bizler için yılın her günü özelsiniz. Gebze Belediyesi olarak farkındalığımızı her projemize yansıtıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından program, çocukların hazırladığı özel gösterilerle devam etti.