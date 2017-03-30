İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Köşker'den Kütüphaneler Haftası Mesajı

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Kütüphaneler bilginin paylaşılmasını ve yayılmasını sağlayan, insanlığın bilgi birikimini gelecek nesillere aktararak, uygarlığın gelişmesini sağlayan müesseselerdir” dedi.

Köşker'den Kütüphaneler Haftası Mesajı

30 Mart 2017 Perşembe 14:46



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Kütüphaneler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kütüphanelerin sadece okuma ve bilgi edinme işlevi ile sınırlı mekanlar olmadığını kaydeden Başkan Köşker, “Bilinçli bir toplum olanın yolu, kitap okumaktan, yazmaktan, tartışmaktan, dinlemekten geçer.  Kütüphanelerde düşünsel ve zihinsel dünyamızı zenginleştiren kitaplar okunur, bilgiler paylaşılır.  Okuyan ve düşünen insanlar arasında tartışma ve fikir teatisi yoluyla entelektüel bir ortam oluşur. Bu yönüyle kütüphaneler, sosyal, kültürel ve entelektüel paylaşımın en güzel şekilde yaşandığı merkezlerdir. Önemini bugün olduğu gibi gelecekte de korumaya devam edecektir” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuAdnan Köşker
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Köşker Anlattı.. Köşker Anlattı..
Gebze Hava Durumu Gebze Hava Durumu
"Yer yüzü çağdaş işgaller yaşıyor"
Çayırovalı Öğrenciler Yazarla Buluştu Çayırovalı Öğrenciler Yazarla Buluştu
Çayırova'ya 90 Milyonluk Yatırım Çayırova'ya 90 Milyonluk Yatırım
Gebze'de Kaza ! Gebze'de Kaza !
Yukarı Çık

Köşker Anlattı..
Başkan Köşker ‘evet’i kadınlara anlattı

Haberi Oku