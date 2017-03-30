Köşker'den Kütüphaneler Haftası Mesajı





Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Kütüphaneler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kütüphanelerin sadece okuma ve bilgi edinme işlevi ile sınırlı mekanlar olmadığını kaydeden Başkan Köşker, “Bilinçli bir toplum olanın yolu, kitap okumaktan, yazmaktan, tartışmaktan, dinlemekten geçer. Kütüphanelerde düşünsel ve zihinsel dünyamızı zenginleştiren kitaplar okunur, bilgiler paylaşılır. Okuyan ve düşünen insanlar arasında tartışma ve fikir teatisi yoluyla entelektüel bir ortam oluşur. Bu yönüyle kütüphaneler, sosyal, kültürel ve entelektüel paylaşımın en güzel şekilde yaşandığı merkezlerdir. Önemini bugün olduğu gibi gelecekte de korumaya devam edecektir” dedi.