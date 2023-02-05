İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Literatüre giren genç anneden geriye en mutlu fotoğrafları kaldı

Kocaeli'de korona virüs hastasıyken ECMO cihazına bağlanıp sezaryenle doğum yapan ilk vaka olarak literatüre giren 29 yaşındaki Nida Pelit, ameliyatta geçirdiği iç kanama sonrası hayatını kaybetti. Genç anneden geriye, ailesiyle en mutlu anlarında çekildiği fotoğraflar kaldı.

Literatüre giren genç anneden geriye en mutlu fotoğrafları kaldı

05 Şubat 2023 Pazar 11:53

 
  Gebze ilçesinde pandemide ECMO’ya bağlanarak sezaryen doğuma alınan ve bu konuda dünyadaki ilk vaka olarak literatüre giren Nida Pelit (29), girdiği trakeostomi kapatılma ameliyatında geçirdiği iç kanama sonrasında hayata gözlerini yumdu. Pelit, 2021 yılı Ekim ayında Mihra bebeği kucağına almış, 2022 Mart ayında ise taburcu olmuştu. Akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle tedavi gören Nida Pelit, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde girdiği trakeostomi kapatılma ameliyatı sırasında geçirdiği iç kanama sonrasında hayata gözlerini yumdu. Pelit’in cenazesi dün, Gebze Yeşiltepe Camii’nde kılınan namazın ardından Cumaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Genç annenin ailesi, evlerinin önünde Gebze Belediyesi tarafından kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Dünyada bir ilk olarak literatüre giren anneden geriye ise en mutlu anlarında ailesiyle çekildiği fotoğraflar kaldı. 









İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeNida Pelit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da Şubat ayı etkinlik takvimi Çayırova’da Şubat ayı etkinlik takvimi
Büyükşehir’in Sağlıklı Yaşam Parkına Ödül Büyükşehir’in Sağlıklı Yaşam Parkına Ödül
Başkan Büyükakın, Gebze’de muhtarlarla buluştu Başkan Büyükakın, Gebze’de muhtarlarla buluştu
Çayırova Belediyesi karla mücadeleye hazır! Çayırova Belediyesi karla mücadeleye hazır!
Kartepe'de karın tadını çıkardılar Kartepe'de karın tadını çıkardılar
Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Çayırova’da Şubat ayı etkinlik takvimi
Çayırova Belediyesi’nin Şubat ayı kültür-sanat etkinlik takvimi açıklandı. Kültür merkezlerinde Şubat’ta...

Haberi Oku