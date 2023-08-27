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Lüks Cip Yeşillik Alana Düştü : 1 Yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan lüks cip yeşillik alana düştü. Kazada cipte sıkışan sürücü yaralandı.

Lüks Cip Yeşillik Alana Düştü : 1 Yaralı

27 Ağustos 2023 Pazar 16:24

 
  Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Mesire Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 41 FY 022 plakalı Volvo marka lüks cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yeşillik alana düştü. Cip 5 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazanın şiddetiyle sürücü F.Y. cipte sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından F.Y. sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen F.Y. ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. 
  Yeşillik alana düşen cip, vinç vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 




İHA
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