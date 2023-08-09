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Mahallemde Sinema Var Etkinliği Hürriyet Mahallesi’nde Devam Etti

Gebze Belediyesi tarafından başlatılan “Mahallemde Sinema Var” etkinliği Hürriyet Mahallesi İlkokulunda buluşuna çocuklar keyifli bir akşam yaşadı..

Mahallemde Sinema Var Etkinliği Hürriyet Mahallesi'nde Devam Etti

09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:50

Gebze Belediyesi tarafından başlatılan “Mahallemde Sinema Var” etkinliği  Hürriyet Mahallesi İlkokulunda buluşuna çocuklar keyifli bir akşam yaşadı..   Sinema öncesi söz alan    Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz  “Tamamen çocuklarımıza dönük bu programı mahallemde sinema var etkinliği adı altında gerçekleştiriyoruz. 22 mahallemizin tamamında sıralı olarak her akşam bir mahallemizde sıralı olarak bu programı gerçekleştiriyoruz. Program öncesinde Hacivat karagöz gibi değişik oyunlar sergileniyor. Bununla beraber onlara pamuk şekeri, mısır patlağı, elma şekeri pamuk şekeri gibi ikramlarda bulunuyoruz” diye konuştu. Etkinliğin amacının son dönemlerde şehirlerdeki azalan komşuluk ilişkilerinin canlandırılması olduğunu vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz bu tür programlarla çocukların gelecekte mahallesini, kentini kucaklayıcı birer hatırayla yaşayacağını düşündüğünü o yüzden “Mahallemde Sinema Var” isimli etkinliğin düzenlendiğini savundu. Etkinlikler Ağustos ayının sonuna kadar Gebze’de devam edecek. (ÜMİT ÜLKER)




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