MEHMET AKİF ERSOY, İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 102. YILINDA GÖLCÜK'TE ANILDI

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümünde Gölcük Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda öğrenciler tarafından sahnelenen orotoryo ile anıldı. Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Gölcük Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda, salonu dolduran izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

ANMA PROGRAMINA GENİŞ KATILIM

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen anma törenine Kocaeli Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceferi Tayyar Mert, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, STK’lar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İSTİKLAL MARŞI’NIN YAZILMA HİKAYESİ DUYDULANDIRDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende; günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy tarafından İstiklal Marşı’nın yazılma sürecini anlatan video gösterimi ile devam etti. Törende Mehmet Akif’in hayatını ve İstiklal Marşı’nın yazılması sırasında yaşananları canlandıran öğrencilerin performansı ise izleyenleri duygulandırdı. Oratoryonun sonunda sahneye Türk devletlerinin bayrakları ile çıkan öğrenciler salondan büyük alkış aldı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Törende daha sonra 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kocaeli Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceferi Tayyar Mert tarafından takdim edildi.

AKİF VE İSTİKLAL MARŞI RESİM SERGİSİNDE

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından törene katılanlar; Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Bayrak” konulu fotoğraf yarışmalarında dereceye giren eserlerin yer aldığı sergiyi gezdiler.

















