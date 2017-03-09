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Pazar Yerinde Silahlar Konuştu !

Pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı

Pazar Yerinde Silahlar Konuştu !

09 Mart 2017 Perşembe 14:22

 Kocaeli'de pazar yerinde tezgah açan iki kardeş, çıkan silahlı kavgada yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan gelerek İzmit'te perşembe pazarında tezgah açan Ali ve Aydın Dinke kardeşlerle E.B. ve B.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ali ve Aydın Dinke bacaklarından vurularak yaralandı.

Kocaeli Devlet ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan E.B. ve B.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.


KOCAELİ (AA) 

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