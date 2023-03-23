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Ramazan Coşkusu Darıca’da Yaşanacak

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Ramazan ayının ruhuna uygun yaşanması amacıyla birbirinden farklı projeler hayata geçirilecek. Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ramazan geçirmesi için esnaf denetimlerini sıklaştıran ekipler, ibadethanelerin de temizliği ile bakım onarımlarını yaptı. Ayrıca Ramazan ayı boyunca deprem bölgesinde iftar ve sahur çadırları kuracak Darıca Belediyesi, ramazanın bereketini afetzedelerle de paylaşacak.

Ramazan Coşkusu Darıca'da Yaşanacak

23 Mart 2023 Perşembe 12:19

 

  Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Darıca Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla esnaf denetimlerini artırdı. Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştıran ekipler, halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Gıda üretimi yapan noktalarda özellikle terazi ve hijyen üzerinde yoğunlaşarak mamullerin daha sağlıklı ve temiz şartlarda üretilmesi için denetim gerçekleştiren ekipler, imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine uyulup uyulmadığı denetlendi. 
 
  Camiler Ramazan’a hazır 
  Darıca’da ilçe genelindeki camilerde de Ramazan öncesi bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı. Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik uygulamasında cami, cemevi ve mescit gibi tüm ibadethanelerin içindeki halıları yerinde yıkayıp temizliyor. Ekipler, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının yanı sıra avlu ve çevre temizlikleri ile tuvaletlerin bakımını da yapıyor. 
 
  İhtiyaç sahipleri unutulmayacak 
  Ramazan’ı ruhuna uygun yaşamak, birlik beraberlik ve paylaşma duygusunu ön plana çıkarmak gayesiyle çalışmalarına devam eden Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kartı ve koli yardımında da bulunacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her gün farklı mahallelerde eşiyle birlikte ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyecek. Darıca’da geleneksel hale gelen sıcak yemek yardımları bu yıl da gerçekleştirilecek. GTO işbirliğinde yapılan Darıca Hizmet Kompleksi’nin alt katında kurulan aşevi ile her gün ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımında bulunulacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da aşevini ziyaret ederek son durum hakkında bilgiler aldı ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. 
 
  Ramazan bereketi deprem bölgesiyle paylaşılacak 
  Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle bu yıl Darıca’da sokak iftarları kurmayacak olan Darıca Belediyesi, Ramazan’ın bereketini afetzedelerle paylaşacak. Kahramanmaraş’ta kurulacak çadırlarda iftar ve sahurda depremzedelere yemek dağıtımı yapacak olan Darıca Belediyesi, ayrıca geleneksel ramazan programlarını da Kahramanmaraş’ta gerçekleştirecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kardeş şehir olan Dulkadiroğlu ilçesinde ramazanın coşkusunu ve bereketini depremzedelerle paylaşacak. 
 
  “Teravih namazının ardından Ramazan şerbeti ikramımız olacak” 
  Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye olarak Ramazan ayına hazır olduklarını ifade ederek, “Ekiplerimiz yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle ilçe genelinde ibadethanelerde temizlik çalışmalarını tamamladı. Hemşehrilerimiz rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabileceklerdir. Ayrıca ramazan öncesi vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için esnaf denetimlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Her akşam farklı mahallemizde Teravih namazının ardından Ramazan şerbeti ikramımız olacak. Hep birlikte huzurlu bir ramazan yaşamayı rabbimden niyaz ediyorum” diye konuştu. 









                             


İHA
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