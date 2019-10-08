Şayir, bir vaadini daha yerine getirdi

Hayatını her daim eğitime adayan, belediye başkanı olduktan sonra ilçede ki eğitim çıtasının yükselmesi için çalışmalarını sürdüren Başkan Şayir, kısa sürede 6 okulda montesorri sınıfının açılmasına destek vererek Dilovası’nın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.

Dilovası’nda çocukların bireysel gelişimine odaklanan 6 okulda “Montessori Eğitim” sınıfları açıldı. Açılan Montesorri sınıfları için Şehit İzzettin İnceoğlu İlkokulunda tören düzenlendi. Törene Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve belediye meclis üyeleri, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, İlçe Emniyet Müdür vekili Mesut Uğur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve Şube Müdürleri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ÇOCUĞU MERKEZ ALAN EĞİTİM SİSTEMİ

Açılış töreni öncesi konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, “Belediye Başkanımız Hamza Şayir tarafından ilçemizde 6 ilkokulumuzda yapımı tamamlanan Montessori sınıflarının açılış törenimizi Şehit İzzettin İnceoğlu ilkokulumuzda gerçekleştiriyoruz. Modern bir eğitim sistemi olan Montessori sisteminin çocuğu merkez alan bir eğitim sistemi olduğunu belirterek, çocuğun ritmini bozmadan eğitilmesi ve kabiliyetlerinin ortaya çıkmasına zemin oluşturmayı temel kabul eden bir sistemdir. Çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sunan Montesorri sınıflarımızın sayısının ilerleyen süreçte artmasını isterken, her zaman eğitimin yanında yer alan belediye başkanımızdan kalan diğer ilkokullarımız için de yeni sınıf açma müjdesi aldık. Montesorri sınıflarımızın açılmasına destekleri ve katkıları için Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve hayırsever iaşadamlarımıza teşekkür ediyorum.”dedi.

YÜKSELEN ŞEHİR DİLOVASI’NIN TEMELLERİ ATILIYOR

Yükselen Şehir Dilovası'nda eğitim alanında yepyeni bir adımı daha atmanın heyecanı yaşadıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise törende yaptığı konuşmasında “İlçemizde Montessori eğitim sisteminin uygulanacağı bir sınıfı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde nice çığırlar açan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu sistemin ülkemizde uygulanması için teşvik edici olduklarını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de henüz çok yeni sayılabilecek bu sistemle, çocuklarımız tıpkı konuşmayı, yürümeyi öğrenen bebekler gibi okuma, yazma ya da matematik gibi dersleri kendiliğinden öğrenebilecekler. Evlatlarımızı merkeze alan bu sistemle, çocuklarımız deneyimleyerek öğrenecek. Artık bu ayrıcalık Dilovası'nda da yaşanacak. Bu ayrıcalık Dilovalının olacak. Yükselen Şehir Dilovası'nın temellerini bu evlatlarımız atacak.

DİLOVASI’NDAN AZİZ SANCAR’LAR ÇIKACAK

Bu ilçenin zeki evlatları ülkemizin de gururu olacak. Nice bilim adamları, sanatçılar Dilovası'ndan çıkacak. İnanıyorum ki nice Aziz Sancar'lar, Halil İnalcık'lar aramızdan çıkacak. Ben bu noktada açıkça ifade etmek istiyorum ki, Dilovası Belediyesi olarak, dün olduğu gibi bugünden sonra da eğitimin destekçisi olacağız.

GÖZÜNÜZÜ DİLOVASI’NDAN AYIRMAYIN

Eğitim için atılacak her adımda en ön sırada duracağız. Biz üzerimize düşen görev ne ise onu yapacağız. Montessori sistemiyle eğitim verecek bu sınıfımızın ilçemize hayırlı olmasını temennisiyle, gözünüzü ve gönlünüzü Eğitimle Yükselen Şehir Dilovası'ndan ayırmamanızı rica ediyorum.”dedi.

MODERN EĞİTİM SİSTEMİ

Törende son olarak konuşan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ise yaptığı konuşmasında “Montessori eğitim sistemi özellikle gelişmiş ülkelerde uygulanan bir sistem. Projenin en önemli hedefi okul öncesi eğitiminde yer alan çocuklarımızın dünyada saygın bir eğitim modeli olan montessöri modeli ile eğitimlerine katkı sunmaktır. Eğitim çalışmalarını yerinde değişik zamanlarda incelediğini, öğrencilerin eğitime kısa sürede adapte olduklarını ve başarılı bir eğitim aldıklarını, bölgemizde örnek bir eğitim çalışmasını hayata geçirdiklerini görmekteyiz. İlçemizde ki tüm okullarda Montessori eğitimi sistemini uygulamayı hedefleliyoruz. Montesorri sınıflarımızın açılmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

HEP BİRLİKTE KURDELEYİ KESTİLER

Törende öğrencilerin birbirinden güzel gösterileri ile devam ederken, açılış kurdelesi öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Montesorri sınıflarının açılmasına katkı sunan Kaymakam Mustafa Asım Alkan ve Belediye Başkanı Hamza Şayir’e teşekkür plaketi takdim etti. Plaket töreninin ardından Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve beraberindekiler hep birlikte açılış kurdelesini kestiler.

AÇILAN MONTESORRİ SINIFLARI

Düzenlenen törenle Şehit İzzetin İnceoğlu İlkokulu, Hasan Ali Yücel İlkokulu, Şerife Bacı Anaokulu, Nenehatun Anaokulu, Şehit Can Duyar İlkokulu ve Çerkeşli Nuh Çimento İlkokullarında sınıfların açılışı gerçekleşti.













