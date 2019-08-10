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Şayir’den İşçilere Çifte Sevinç

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir seçim sürecinde söz verdiği KHK kapsamında kadroya geçen işçilere zam müjdesini vererek bayram arefesi öncesi büyük sürpriz yaptı.

Şayir'den İşçilere Çifte Sevinç

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:14

Dilovası Belediye Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleşen imza töreninde, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Genel İş Kocaeli şube Başkanı Vedat Küçük, Sendika temsilcileri ve çalışanlar hazır bulundu.

Genel İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük yaptığı konuşmada "KHK kapsamında Dilovası Belediyesinde çalışan emekçi kardeşlerim, seçim sürecinde göreve gelirsek taşeron işçisi kardeşlerime mağduriyetinizi en kısa sürede gidereceğinin sözünü veren ve beklentimiz üzerinde pazarlık konusu yapmadan zam yapan ve Mübarek Kurban Bayramı arafesinde bize bu sevinci yaşatan Belediye Başkanımız Sayın Hamza Şayir’e sizler adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Şayir, inmza töreninde yaptığı konuşmada “Belediyemizde KHK kapsamında belediyemize ait şirket olan DİLBEL’ de çalışan işçi kardeşlerimizin mağduriyetini biliyorduk. Bunun ile ilgili olarak seçim sürecinde göreve gelirsek taşeron işçisi kardeşlerimizin mağduriyetinin en kısa sürede gidereceğimizin sözünü vermiştik.

HAYIR, DUALARIMIZIN GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARI

Göreve geldiğim günden bu yana personelimizle birlikte bir aile olduk. Hep birlikte ilçemize hizmet etmek için gece gündüz çalıştık. İşçi kardeşlerimiz bizim yaptığımız bütün çalışmaların, aldığımız bütün hayır dualarının görünmez kahramanlarıdır. Onların emekleri ve haklarını almaları bizim için önemliydi.

YÜZDE 24 ZAM

Onun için göreve geldiğimiz günden bu yana yönetim ekibimizle birlikte bu iyileştirme üzerine çeşitli toplantılar ve görüşmeler yaptık. En son geçtiğimiz hafta pazarlık bile yapmadan belirlediğimiz rakamlar ile işçi kardeşlerimize yüzde 24 oranında zam yaparak iyileştirme yaptık.

PERSONELİMİZE HAYIRLI OLSUN

Artış oranlarını enflasyona göre ayarlamaya çalıştık. Türkiye ağır bir ekonomik krizden geçiyor. Yapılan zammın enflasyon oranlarının altında kalmamasını istedik. Alın terinin, emeğin hakkını vermek adına personelimizin geçim şartlarının kolaylaştırılması, sosyal haklarının arttırılması için elimizden geleni yapmaya çalıştık.Bundan sonrada Belediyemizin Mali durumunda iyileşme olduğunda bu oranları dahada yükselteceğiz  bu zam personelimize hayırlı olsun.”dedi.

 

 

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