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ŞEHİTLERİMİZ KALBİMİZDE, EMANETLERİ VE GAZİLERİMİZ BAŞ TACIMIZ

Kocaeli Vali Yardımcısı, Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük’te şehit aileleri ile gazileri ziyaret ettiler.

ŞEHİTLERİMİZ KALBİMİZDE, EMANETLERİ VE GAZİLERİMİZ BAŞ TACIMIZ

18 Mart 2023 Cumartesi 19:21

 

 

Gölcük’te şehit aileleri ve gaziler, yalnız bırakılmıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108.yıl dönümü vesilesiyle, Kocaeli Vali Yardımcısı, Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer;  şehit Deniz Akdeniz’in ailesi ve gaziler Ali Büyükbaş ve Aziz Tepe’yi evlerinde ziyaret ettiler. Ziyarette heyet; birlik ve beraberlik mesajlarını ileterek şehitlere rahmet dilediler.

 

ŞEHİT AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR

Şehit ve gazi aileleri, Protokol üyelerinin ziyaretinden çok mutlu olduklarını dile getirerek, devletin yanlarında olduğunu ve unutulmadıklarından dolayı teşekkürlerini ilettiler. Ziyarette konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Şehitlerimiz kalbimizde, şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz baş tacımız. Bu vesileyle; vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum” dedi.




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