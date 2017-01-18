YENİ YÖNETİM
Dernek yönetimi ve üyelerin yaptığı istişare sonucu başkan adaylığına Salih Akkuş'un ismi uygun görülmesi ile aday olan Akkuş'un karşısına rakip çıkmadı. Yapılan seçimde tek liste ile kongreye giden Salih Akkuş büyün üyelerin desteğini ve oyunu alarak Siyad'a yeni başkan olarak seçildi. Salih Akkuş ile oluşan ve seçilen yönetim şu şekilde belirlendi: Bekir Savaş, Erkan Yüksel, Burhan Şentürk, Mümin Bekir Albayrak, Berat Canel, Şahin Can, Halil Elmacıoğlu, Ramazan Külcü, Hayrettin Elmacıoğlu, Şerif Elmacıoğlu..