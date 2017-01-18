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Siyad’a Yeni Başkan!

Gebze'de faaliyet gösteren ve kısa adı Siyad olan Sinop İli Ve İlçeleri Kültür Ve Yardımlaşma Derneği 4. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.

Siyad'a Yeni Başkan!

18 Ocak 2017 Çarşamba 14:35

Gebze Köşklüçeşme Mahallesinde bulunan dernek binasında yapılan 4. olağan kongre yoğun üye katılımı ile geçekleşti. Kurucu başkan olarak başladığı dernek başkanlığı vazifesini 3 dönemdir başarılı bir şekilde devam ettiren Ramazan Cevizoğlu, işlerinin yoğunluğu sebebinden yeniden aday olmayacağını açıkladı.

YENİ YÖNETİM

Dernek yönetimi ve üyelerin yaptığı istişare sonucu başkan adaylığına Salih Akkuş'un ismi uygun görülmesi ile aday olan Akkuş'un karşısına rakip çıkmadı. Yapılan seçimde tek liste ile kongreye giden Salih Akkuş büyün üyelerin desteğini ve oyunu alarak Siyad'a yeni başkan olarak seçildi. Salih Akkuş ile oluşan ve seçilen yönetim şu şekilde belirlendi: Bekir Savaş, Erkan Yüksel, Burhan Şentürk, Mümin Bekir Albayrak, Berat Canel, Şahin Can, Halil Elmacıoğlu, Ramazan Külcü, Hayrettin Elmacıoğlu, Şerif Elmacıoğlu..

 

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