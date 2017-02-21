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Taflan, Gebze de

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Serdar Taflan Gebze Fatih Devlet Hastanesine geldi .

Taflan, Gebze de

21 Şubat 2017 Salı 15:36



Sağlık Bakanı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi Kadir Serdar TAFLAN ve beraberindeki heyet Gebze Fatih Devlet Hastanesi inşaatını inceledi.

Yapılan ziyarette İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Mürsel Durmaz, KHB Genel Sekreteri  Op. Dr. Şenol Ergüney, İl Sağlık Müdürlüğü ve KHB Genel Sekreteliği  yöneticileri de hazır bulundu.

Müteahhit firma yetkililerinin sunumu eşliğinde çalışmalar hakkında bilgi alan  Taflan, yaptığı açıklamada, Fatih Devlet  hastane inşaatına ilişkin son durumu yerinde gördüklerini bildirdi.

Taflan yaptığı incelemede   Ameliyathaneler, Poliklinikler  ve tüm inşaatı gezerek, mevcut eksiklerin giderilmesi için firma sorumlularına talimatlar verdi. Taflan yaptığı açıklamada  "Bu ziyaret  hastane inşaatında sona doğru yaklaşırken  ince ayarlarının yapılması için fırsat teşkil ediyor. " dedi. Sözlerine “Müteahhit firmanın eksiklerini tamamlayarak hastaneyi  teslim etmesini ve bir an önce açılışa hazır hale getirilmesinin Gebze’deki vatandaşlarımızın lehine olacağını söyledi. Böylelikle en kısa sürede Kocaeli ve  Gebze’li vatandaşlarımız 400 yataklı yeni donanımlı ve kaliteli bir ortamda sağlık hizmeti alacak olması hepimizin ortak sevincidir.” dedi   
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