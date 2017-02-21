Taflan, Gebze de

Sağlık Bakanı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi Kadir Serdar TAFLAN ve beraberindeki heyet Gebze Fatih Devlet Hastanesi inşaatını inceledi.

Yapılan ziyarette İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Mürsel Durmaz, KHB Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, İl Sağlık Müdürlüğü ve KHB Genel Sekreteliği yöneticileri de hazır bulundu.

Müteahhit firma yetkililerinin sunumu eşliğinde çalışmalar hakkında bilgi alan Taflan, yaptığı açıklamada, Fatih Devlet hastane inşaatına ilişkin son durumu yerinde gördüklerini bildirdi.

Taflan yaptığı incelemede Ameliyathaneler, Poliklinikler ve tüm inşaatı gezerek, mevcut eksiklerin giderilmesi için firma sorumlularına talimatlar verdi. Taflan yaptığı açıklamada "Bu ziyaret hastane inşaatında sona doğru yaklaşırken ince ayarlarının yapılması için fırsat teşkil ediyor. " dedi. Sözlerine “Müteahhit firmanın eksiklerini tamamlayarak hastaneyi teslim etmesini ve bir an önce açılışa hazır hale getirilmesinin Gebze’deki vatandaşlarımızın lehine olacağını söyledi. Böylelikle en kısa sürede Kocaeli ve Gebze’li vatandaşlarımız 400 yataklı yeni donanımlı ve kaliteli bir ortamda sağlık hizmeti alacak olması hepimizin ortak sevincidir.” dedi