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Temiz Gebze İçin

Gebze Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü, daha temiz bir Gebze için oluşturduğu “Whatsapp Talep Hattı”na Gebzeliler yoğun ilgi gösteriyor.

Temiz Gebze İçin

29 Mart 2017 Çarşamba 12:37

 
Gebze Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü, daha temiz bir Gebze için oluşturduğu “Whatsapp Talep Hattı”na Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi. Teknoloji çağının getirdiği yeniliklere hızlı bir şekilde ayak uyduran Gebze Belediyesi oluşturduğu whatsapp hattı çek gönder anında hizmet sloganı ile Gebzelilere anında hizmet vermeye devam ediyor. Hayata geçirildiği günden bu yana 1760, Whatsapp talebini değerlendiren ekipler anında hizmet veriyor. Whatsapp Talep Hattı’nı hizmete açan temizlik işleri müdürlüğü, vatandaşlardan gelen temizlik ve çevre kirliliği ile ilgili uyarı ve taleplere anında cevap vererek bildirilen adrese hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Gebze Belediyesi tarafından Whatsapp uygulaması üzerinden hizmete açılan 0 537 642 10 10 numaralı Whatsapp Talep Hattı ile haftanın 7 günü vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere cevap veriliyor. 
KESİNTİSİZ İLETİŞİM ANINDA HİZMET
Vatandaşlar, kontrolsüz atılmış çöp, moloz ve ömrünü tamamlamış lastikler ve birçok atık türüyle ilgili taleplerin yanı sıra, evindeki atıl hale gelmiş mobilya atıkları, konteyner yanında biriken çöp ve atıklar, kapı ve apartman önüne çöp toplama saatinden önce bırakılan atıklarla ilgili konularda fotoğraf çekip, adres bildiren mesaj ile birlikte Whatsapp hattından temizlik işleri yetkililerine ulaşabiliyor. Talepleri değerlendiren yetkililer anında ekipleri belirlenen adrese yönlendiriyor. Whatsapp hattına olan ilginin her geçen gün arttığını belirten yetkililer amaçlarının daha temiz bir Gebze için anında hizmet olduğunu belirtiyor ve herkesi bu uygulamayı denemeye davet ediyor.


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