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Ticari taksi ile tramvay çarpıştı: 3 yaralı

- Yolcu olarak bindikleri taksi tramvaya çarpınca dehşeti yaşadılar

Ticari taksi ile tramvay çarpıştı: 3 yaralı

19 Ocak 2023 Perşembe 16:48


  - Kazadan dolayı bir süreliğine tramvay seferleri aksadı   
 
 Kocaeli’de ticari taksi ile tramvayın çarpışması neticesinde taksi şoförü ve yolcu olarak takside bulunan 2 kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.   
  Kaza, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde Alemdar Caddesi ile Şahabettin Bilgisu Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, 41 T 0356 plakalı ticari taksi, tramvayın geçtiği yola geldiği esnada, yanması gereken kırmızı ışık sinyalizasyon arızası sebebiyle yanmadı. Bunun üzerine yola çıkan taksiye, tramvay çarptı. Çarpışma neticesinde taksi sürücüsü Enes B. ile yolcu olarak taksiye binen Zeynep K. ve Ayşegül K. isimli 2 kardeş yaralandı. Tramvayda ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra ortaya çıkan gaz kokusundan dolayı, itfaiye ekipleri ticari taksiye köpükle müdahalede bulundu.  
  Kaza sonrası tramvay seferlerinde bir süreliğine aksaklık yaşanırken, kazalı taksinin çekilmesinin ardından tramvay yoluna devam etti. Tramvay trafiği yeniden normale döndü. 
  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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