Gebze Kent Meydanında aniden fenalaşan Fettah arkadaşları tarafından Medical Park Hastanesine götürüldü. Hastanede beyin ve kalp damarlarının tıkanık olduğu bildirildi. Yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtulamadı.
TÜKODER BAŞKANI VEFAT ETTİ!
(TÜRKODER) Gebze Tüketici Koruma Derneğinin eski Başkanı Zeki Fettah vefat etti.
Gebze Kent Meydanında aniden fenalaşan Fettah arkadaşları tarafından Medical Park Hastanesine götürüldü. Hastanede beyin ve kalp damarlarının tıkanık olduğu bildirildi. Yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtulamadı.