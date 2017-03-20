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TÜKODER BAŞKANI VEFAT ETTİ!

(TÜRKODER) Gebze Tüketici Koruma Derneğinin eski Başkanı Zeki Fettah vefat etti.

TÜKODER BAŞKANI VEFAT ETTİ!

20 Mart 2017 Pazartesi 13:27


Gebze Kent Meydanında aniden fenalaşan Fettah arkadaşları tarafından Medical Park Hastanesine götürüldü. Hastanede beyin ve kalp damarlarının tıkanık olduğu bildirildi. Yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtulamadı.
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