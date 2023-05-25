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(VİDEOLU) 6 İşçi Yaralanmıştı, Midibüsün Kaza Anı Kamerada

Kocaeli'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis midibüsünün beton bariyerlere çarpması neticesinde 6 işçi yaralanmıştı. Kaza anı ise saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, midibüsün beton bariyerlere çarparak savrulduğu anlar yer aldı.

(VİDEOLU) 6 İşçi Yaralanmıştı, Midibüsün Kaza Anı Kamerada

25 Mayıs 2023 Perşembe 11:38

 Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Serdar Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimdeki 41 P 4089 plakalı Isuzu marka servis midibüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 5 işçi ve şoför yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüste yaklaşık 15 işçinin olduğu ve işten çıkarak eve gittikleri öğrenildi. 
  Kaza anı, başka bir araçtaki vatandaşın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, midibüsün beton bariyerlere çarparak savrulduğu, kazayı gören bazı vatandaşların da yardıma koştuğu görülüyor.  


İHA
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