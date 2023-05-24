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(VİDEOLU) İki İşçi Servisi Kafa Kafaya Çarpıştı: 6 Yaralı

Çayırova ilçesinde iki işçi servisinin kafa kafaya çarpışması neticesinde 6 kişi yaralandı.

(VİDEOLU) İki İşçi Servisi Kafa Kafaya Çarpıştı: 6 Yaralı

24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:50

 
  Kaza, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki 34 BHP 896 plakalı minibüs ile K.Y. yönetimindeki 34 GBY 043 plakalı transit servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 GBY 043 plakalı serviste bulunan 5 işçi ve şoför yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 işçi ile şoför K.Y.'yi ambulansa alarak çevre hastanelere kaldırdı. Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 






İHA
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