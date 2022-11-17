YALIDAYIZ ETKİNLİKLERİ TARİH SOHBETLERİ İLE DEVAM EDECEK

Gölcük Belediyesi “Yalıdayız” kültür sanat etkinlikleri, Tarihçi-Akademisyen İbrahim Akkurt’un katılacağı, “Tarih Sohbetleri” programı ile devam edecek.





Gölcük Belediyesi “Yalıdayız” kültür sanat etkinlikleri, Gölcüklüleri bu kez tarih sohbetlerinde buluşturacak. Etkinlik kapsamında Tarihçi-Akademisyen İbrahim Akkurt katılacağı, "Tarihimizin İftihar Tabloları" konulu sohbet programı; Değirmendere Yalı Evleri Seramik Evi Salonu’nda, 19 Kasım Cumartesi günü, saat 16.00’da yapılacak.





İBRAHİM AKKURT KİMDİR?

Lisans ve Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği bölümlerinden mezun oldu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümünde Doktora eğitimine devam etmektedir. Marmara Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak dersler vermektedir.

