“Yaramaz Notalar” çocukları neşelendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni normalleşme döneminde gerçekleştirdiği açık havada tiyatro etkinlikleri, Dilovası ile devam etti. Daha önce İzmit, Başiskele, Kandıra ve Kartepe’de sahnelenen “Yaramaz Notalar”, Dilovası ilçesinde de seyirciyle buluştu. Dilovası Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen ve sağlık adına bilinçlendirmeyi amaçlayan oyunda çocuklar ve aileler doyasıya eğlendi. Pandemi kurallarının uygulandığı alanda temizlik, maske ve mesafe kullarına uyulurken oyunu izlemeye gelen çocukların ve ailelerinin ateşi de ölçüldü.

PANDEMİ SÜRECİNİN GETİRDİĞİ TÜM KURALLARA UYULDU

Oyuna çocukların yanı sıra büyükler de ilgi gösterdi. Çocuklar oyundaki müziklerle neşeli dakikalar yaşarken pandemi dönemini yaşadığımız şu günlerde maske, mesafe ve hijyenin ne kadar önemli olduğu sahnedeki oyuncular tarafından vurgulandı. Hayal Şahin tarafından yazılan müzikli oyun, kurum sanatçılarından Ozan Şahin tarafından sahneleniyor. Oyunu hazırlarken pandemi sürecinin getirdiği tüm kurallara uyulurken; sahne dezenfekte edildi, çalışan tüm ekibin belli aralıklarla ateşi ölçüldü, maske ve sosyal mesafe kurallarına büyük özen gösterildi.

“ÇOCUKLARIMIZDAN ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ”

Oyundan sonra kısa bir açıklama yapan Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncusu Tunç Efe, “Zor geçen pandemi sürecinde bir çocuk oyunu yaptık. Sosyal mesafeye önem veren ve dolu dolu hazırladığımız bir oyun oldu. Hazırlanışı gayet güzel bir süreçti şimdi bu oyunumuzu ilçelerimizde sahneliyoruz. Bugün Dilovası’ndayız. Çocuklarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz, hem öğretici hem de keyifli olduğunu söylüyorlar. Oyundan sonra çocuklarımızın notalara bakış açısı değişiyor. Burada bizim üzerimize düşen çocuklarımızı sosyalleşmeye teşvik etmekti. Sergilediğimiz oyun ile çocuklarımızı böylesine önemli bir dönemde yalnız bırakmadık” dedi.

“OYUN ÇOK EĞLENCELİYDİ”

Yaramaz Notalar oyununu arkadaşlarıyla birlikte izlemeye gelen Havin Turhan(11), “Bu oyunu gerçekten güzel buldum, çok eğlenceliydi. Oyunu izlerken mesafeli oturduk. Girişte dezenfektan vardı ve ateşlerimiz ölçüldü. Sosyal mesafeye dikkat çeken bir oyundu” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK HAZIRLAMIŞ”

Çocuklarıyla birlikte oyunu izleyemeye gelen Sevgi Yılmaz, “Dilovası’nda oturuyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir etkinlik hazırlamış. Pandemi süreci boyunca çocuklar hep evde kalıyordu ve sıkılıyorlardı. Onlar için çok güzel bir etkinlik oldu. Sosyal mesafeye de uyuldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını aktardı.

YARAMAZ NOTALAR MÜZİĞE GERİ DÖNDÜ

Artık müzik yapmaktan sıkılan yaramaz notalar, başka işler için müziği terk ederler. Çıktıkları bu macerada edindikleri tecrübelerle hata yaptıklarını anlayarak müziğe geri dönerler. Ozan Şahin’in yönetmenliğini üstlendiği “Yaramaz Notalar” isimli çocuk oyununda yönetmen yardımcılığını Aytek Mete Elgün sürdürüyor. Oyunun yaratıcı kadrosu ise şöyle; koreograf Seda Özgiş, dekor tasarımı Özlem Karabay, dramaturg Haluk Acar, kostüm tasarımı Emine Kaynak Yıldırım ve müzik Irmak Şahin. Oynayanlar; Tunç Efe, İlker Bağlam, Nursel Çeliktürk, Duygu Mine Özcan, Ezgi Özbalı, Emre Işık, Cüneyt Gürbüz ve Onursal Yıldırım.





