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"Yer yüzü çağdaş işgaller yaşıyor"

Genç MÜSİAD Gebze Yönetim Kurulu Başkanı Enes Malkoç:

30 Mart 2017 Perşembe 13:13

Genç MÜSİAD Gebze Yönetim Kurulu Başkanı Enes Malkoç, İslam Dünya'sın ne kadar zor bir zamandan geçtiğinden bahsederek "yer yüzü çağdaş işgaller yaşıyor" dedi.

Genç MÜSİAD Gebze Yönetim Kurulu Başkanı Enes Malkoç adına yayınlanan Regaip Kandili mesajında Malkoç, yer yüzünde yaşanan adaletsizliğe değindi.Yer yüzünde çağdaş işgallerin yaşandığından bahseden Malkoç, "Yeryüzünün çağdaş işgaller yaşadığı şu günlerde Filistin, Yemen, Irak, Libra, Afganistan, Keşmir, Doğu Türkistan, Nijerya, Somali, Patani, Arakan, kan ağlıyor" dedi.


ADİL BİR DÜNYA'NIN ANAHTARI GENÇLER

Adil bir dünyanın kurulması adına yapılması gerekenin gençlerin elinde olduğundan da bahseden Malkoç, "Suriye'de insanlar öklüme terk edilirken, Afrika'da çocuklar açlığa bırakılırken, Uzak Doğu'da ki kız çocukları sömürülürken, Dünyanın sesi çıkmıyor. Bu şartlar altında adil bir dünyanın kurulmasında inançlı gençlerin vicdani sorumluluğu da her geçen gün daha da artıyor" şeklinde konuştu.


"TÜM İSLAM DÜNYASI İÇİN DUA EDİN"

Sözlerine tüm İslam Alemi'nin Regaip Kandini kutlayarak devam eden Malkoç, "Bu gece yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevablar verilir. Dualarınızı ederken cömert olalım ve tüm İslam Dünyası için dua edelim. Herkesin Regaip kandinin hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

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