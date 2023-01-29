İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yön tabelasının direğine çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’de kamyonet sürücüsü yol ayrımındaki trafik levhasının direğine çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yön tabelasının direğine çarptı: 2 yaralı

29 Ocak 2023 Pazar 11:33

 
  Kaza, Başiskele ilçesi D-130 karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Y. idaresindeki 41 AJS 063 plakalı İveco marka açık kasa kamyonet, sürücüsünün yağmurdan kayganlaşan yolda hakimiyeti kaybetmesi neticesinde Yuvacık yol ayrımındaki yön tabelasının direğine çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü D.Y. ve yolcu olarak yanında bulunan E.K.’yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İki yaralı ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
 
  Kazadan dolayı, D-130 karayolunun Yuvacık girişi kapatıldı. Trafik polisleri, emniyetli geçişleri sağlamak için yolu kullanan sürücüleri yönlendirdi. Kazalı kamyonetin kaldırılmasının ardından yol yeniden normal seyrine döndü. 
  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 
                                       


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KazaGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Komeksepeti pazar yeri uygulamasına geçti Komeksepeti pazar yeri uygulamasına geçti
Kocaeli'de çifte gökkuşağı hayran bıraktı Kocaeli'de çifte gökkuşağı hayran bıraktı
Artan salgın hastalık sebebiyle ortak alanlar dezenfekte ediliyor Artan salgın hastalık sebebiyle ortak alanlar dezenfekte...
TEM Otoyolu’nda tır devrildi, trafikteki sürücüler kontak kapattı TEM Otoyolu’nda tır devrildi, trafikteki sürücüler...
"Çizgi film izleyemiyorum" diyerek SEDAŞ'ı aradı
Darıca Belediyesi’nden ‘Bir gülümsemen yeter’ projesi Darıca Belediyesi’nden ‘Bir gülümsemen yeter’...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Komeksepeti pazar yeri uygulamasına geçti
Komeksepeti.com adresiyle üreten kursiyerlerin ürünlerini bir tıkla dünyaya açan KO-MEK, artık yeniliklere...

Haberi Oku