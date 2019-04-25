11. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenecek fuar, 27 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde 490 yayınevine, 800'ün üzerinde söyleşi, panel ve imza gününe ev sahipliği yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, fuarın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, etkinliğin, Türkiye'nin ziyaretçi sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olduğunu söyledi.

Yeşildal, 10 yılda 4 milyon 669 bin 712 kişinin ziyaretiyle ayrı bir rekora imza atan fuarda, bu yıl 490 yayınevi, 80 sivil toplum örgütü ve 800'den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliğine ev sahipliği yapılacağını kaydetti.

- "Kocaeli'de ağaçlar kitap açacak"

Fuar kapsamında yapılacak etkinliklerden bahseden Yeşildal, şöyle devam etti:

"26 Nisan sabahı bir kez daha Kocaeli'de ağaçlar kitap açacak. İzmit merkezdeki yürüyüş yolundaki asırlık çınar ağaçlarına yaklaşık 3 bin kitap asılacak. Etkinlik eş zamanlı olarak Gebze Teknik Üniversitesinde de yapılacak. 27 Nisan'da açılacak Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yıl ki teması 'Roman ve Hikaye' olarak belirlendi. Roman denilince edebiyat dünyamızda akla gelen ilk isimlerden olan Ayşe Kulin'in onur konuğu olacağı kitap fuarı, 9 gün boyunca 10.30-21.00 saatlerinde açık kalacak.

Rutin kitap fuarı söyleşilerinin dışında bu yıl her gün için 'Anlatsam Roman Olur' temalı söyleşi ve paneller ile yaklaşan ramazan ayına özel, 'Ramazana Selam' söyleşileri de yapılacak. Ayrıca fuar süresince kitap kumbarasında toplanacak kitaplarla şehit öğretmenimiz Necmeddin Kuyucu adına kendi okulunda bir kütüphane oluşturulacak. Etkinlik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Memur-Sen iş birliğiyle yürütülecek. 29 Nisan'da Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Memur-Sen Genel Başkanı, şehit öğretmenimizin ailesi ve öğretmenlerimiz, Bekir Develi'nin konuyla ilgili konferansına katılacak. Sonrasında hep birlikte kumbaraya kitap atacaklar."

Yeşildal, 2019 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edilen "Dede Korkut Destanı" çocuk tiyatrosunun da fuarda seyirciyle buluşacağını bildirdi.

- "Kitap fuarı bu kentin bir değeri"

Büyükşehir Belediyesi Karikatür Okulu öğrencileri tarafından Dede Korkut ve hikayelerinin çizgiye döküldüğü bir sergi açılacağını aktaran Yeşildal, ayrıca Karikatür Okulu'nda eğitim alan çocukların eserlerinden oluşan Kakao dergisinin dağıtılacağını kaydetti.

Kocaeli Kitap Fuarı mobil uygulamasıyla bütün programların cep telefonundan takip edebileceğine işaret eden Yeşildal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl da Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinde tanıtım etkinlikleri düzenleniyor. 1 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde KOTO üyesi iş yerlerinden 75 lira alışveriş yapıp indirim kuponu alanlar, fuardan indirimli kitap alabilecek. Bu yılın bir başka sürprizi ise 'Arabada Sinema' etkinliği. Ziyaretçiler, fuar otoparkına kurulacak dev sinevizyonla 30 Nisan'da 'Süt Kardeşler' filmini, 3 Mayıs'ta 'Her Çocuk Özeldir' filmini izleme fırsatı bulacak. Sadece Kocaeli'nin değil, Türkiye'nin sahiplendiği Kocaeli Kitap Fuarı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın Yayın Birliği, Radyo 7, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü destek veriyor. Biz sadece kitap fuarı yapmıyoruz. Tüm ülkeyi kitap okumaya, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye de çağırıyoruz. Bu yıl da Kocaeli olarak zirveyi korumak istiyoruz. Kitap fuarı bu kentin bir değeri."

Ali Yeşildal, Kocaeli Kitap Fuarı'nın Doğu Marmara'nın kitap fuarı haline geldiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Fatih Akbulut da katıldı.