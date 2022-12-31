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11. Ufka Yolculuk kayıtları başladı

Kocaeli ilinde Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü'nün, Gebze-Darıca-Çayırova-Dilovası bölgelerinde ise Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin (İLKÇEV) organize ettiği "Ramazan" konulu 11. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması kayıtları başladı.

11. Ufka Yolculuk kayıtları başladı

31 Aralık 2022 Cumartesi 18:09
Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 11. kez yol arkadaşlarını yarışmaya davet ediyor.

Her yıl farklı konularda gerçekleştirilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları, bu yıl on bir ayın sultanı “Ramazan” temasıyla ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin düzeyinde 4 farklı kategoride düzenleniyor.

Yarışma kayıtları 23 Aralık 2022 Cuma günü başladı. Yarışmaya ufkayolculuk.com adresinden yapılacak olan başvurular ise 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 07.59'da sona erecek.

11. Ufka Yolculuk ve 11 Ayın Sultanı Manevi Bahar Mevsimi Ramazan

Ufka Yolculuk her yıl birbirinden farklı ve ilgi çekici konularıyla büyük ilgi topluyor. Hazırladığı eserlerle yarışmacıların okuma alışkanlığı kazanmasına ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlıyor.

Yapılan açıklamada, “Bu yıl Ramazan ayında ve “Ramazan” konusunda yapılacak olan Ufka Yolculuk Yarışması, unutulanları hatırlatmayı, farkındalık oluşturmayı, yeni ve sürdürülebilir alışkanlıklar kazanılmasına aracı olmayı hedefliyor.” denildi.

Her Kategori İçin Ayrı Kitap

Yarışma bu yıl da dört ayrı kategoride düzenleniyor. Sorulara kaynak olan ve kategorilere özel hazırlanan kitaplar ise şöyle; ilkokul kategorisinde “Eyvah! Ramazan Kayıp”, ortaokul kategorisinde “Bir Başka Zaman, Ramazan”, lise kategorisinde “1’e 1000 Yok mu İsteyen?” ve yetişkin kategorisinde ise “Manevi Bahar Mevsimi Ramazan”.

İlk 300’e ödüller verilecek

Online olarak iki aşamada gerçekleştirilecek olan yarışmada sıralama 2. Aşama sınav sonuçlarına göre olacak ve bu sıralamada dereceye giren yarışmacılara merkezi ve il ödülleri takdim edilecek.

“Gerçek ödülü bilgi” olan yarışma sonunda ilk ona giren yarışmacılar başta olmak üzere ilk 300’e kadar olan derecelerde farklı miktarlarda para ödülleri verilecek.

7’den 70’e herkesin katılabildiği yarışma ile ilgili detaylı bilgilere ufkayolculuk.com sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.


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