4 Mevsim Güzel Başiskele





Başiskele, kentin eşsiz doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu kendi bakış açılarından objektiflerine yansıtacak amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bekliyor. Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Fotoğraf Yarışması’na bu yıl da fotoğraf sanatına gönül verenlerin katılmadı bekleniyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle ulusal bazda düzenlenen yarışmaya başvurular başladı. 1 Aralık 2023 tarihine kadar başvuruları devam edecek olan yarışmada Başiskele sınırları içerisindeki doğal, tarihi, kültürel alanlar, doğa ve insan yaşamı fotoğrafları yarışacak. Her katılımcının en fazla 4 renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılabileceği yarışmanın başvuruları TFSF’nin web adresi üzerinden yapılacak. Yarışmacılar fotoğraflarını şartnamede belirtildiği gibi online olarak yükleyecek. Jüri üyeliğinde duayen fotoğraf sanatçılarının da yer alacağı yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 4 bin TL ve sergileme için seçilen her bir eser için 300 TL ödül verilecek. Jüri tarafından 4 Aralık 2023’te değerlendirme toplantısı yapılacak ve sonuçlar 6 Aralık 2023’te açıklanacak. (IHA)