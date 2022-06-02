Alışveriş festivalinde KO-MEK Sepeti’ne büyük ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri tarafından, kentin ekonomisine hareket getirmek ve KOİDER üyelerinin ticari ilişkilerini geliştirmek için her yıl düzenlenen Bazaar Alışveriş Festivali, İzmit Kent Meydanı’nda yoğun katılımla düzenlendi. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen festivale binlerce vatandaş ilgi gösterdi. El emeği ürünlerin sergilendiği KO-MEK Sepeti’ne vatandaşın ilgisi görülmeye değerdi. Onlarca farklı firmanın stant açtığı festivalde, bando gösterisi, kahve workshopu, yarışmalar, defileler, dans gösterileri ve konserler gerçekleştirildi.





KATILIMCILAR







Festivalin açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkan Vekili Volkan Yılmaz ve KOTO yöneticileri, GİFED Kurucu Başkanı Huriye Serter ve yönetim kurulu üyeleri ile yüzlerce iş insanı ve vatandaş katılım sağladı.





KOMEK SEPETİ DE FESTİVALDE YERİNİ ALDI







Birbirinden başarılı iş kadınlarının sahibi oldukları firmalar ve KO-MEK Sepeti’nin stant açtığı festivalde Kent Meydanı ziyaretçi akınına uğradı. Kadın üreticilerin el emeği, göz nuru çalışmalarının sergilendiği KO-MEK Sepeti herkesin beğenisini topladı. Birbirinden hünerli ellerden çıkan KOMEK kursiyer ürünlerinin de yer aldığı alışveriş festivalinde www.komeksepeti’nin açmış olduğu stantta 33 üreticinin 365 adet ürünü satışa sunuldu. Üreticiler %40 gelir elde ederek aile ekonomilerine katkı sağladı.





“KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ÖNEMLİ”