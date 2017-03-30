Bakan’dan Tarhan’a Hereke Yanıtı!

Hereke Halısı’nın marka tescilinin yapıldığını ifade eden Özlü, tanıtımı için de çalışmaların yapıldığını açıkladı. Gazetemizin de üzerinde sık sık durduğu Hereke İpek Halılarıyla ilgili CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanıtlaması istemiyle TBMM’de soru önergesi vermişti. Bakan Özlü, Tarhan’ın sorularına yanıt verdi. Hereke İpek Halılarının önemine değinerek 5 maddelik soru önergesi hazırlayan Tarhan, Bakan Özlü’ye



“Hereke İpek Halılarının coğrafi işaret olarak tanımlanması için şimdiye kadar yapılmış bir başvuru bulunmakta mıdır? Uluslararası sertifikası olan Hereke İpek Halıları bir Türk Markası olarak tescil edilmiş midir? Bu ve bunun gibi kültürel miraslarımıza sahip çıkılması ve bu alanda çalışma yapmak isteyen müteşebbislerin öncelikli olarak desteklenmesi için Bakanlığınız bünyesinde oluşturulmuş ayrı bir fon bulunmakta mıdır? Uluslararası alanda da büyük beğeni topladığı araştırmacılar tarafından da tespit edilerek çok defa dile getirilmiş olmasına rağmen bu konuda şimdiye kadar uluslararası bir pazar oluşturulması için bir çalışma yapılmamasının nedeni nedir? Kocaeli, sanayi ve ekonomiye sunduğu katkıların yanında tarihsel dokusu ile de ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda ilk üretimlerin yapıldığı makine, teçhizat ve tezgahların sergilenebileceği bir Bilim, Teknoloji ve Sanayi Tarihi Müzesi kurulacak mıdır?

SÜMER HOLDİNG MARKA SAHİBİ

Tarhan’ın bu sorularına yanıt veren Bakan özlü ise şu ifadeleri kullandı: Hereke İpek Halıları ile ilgili olarak üç adet tescilli coğrafi işaret bulunmakta ve bunların her üçü de 01.09.1996 tarihinden bu yana coğrafi işaret olarak korunmaktadır. Söz konusu coğrafi işaretler; Hereke İpek Halısı, Hereke Yün İpek Halısı ve Hereke Yün El Halısı'dır. Bu üç tescil aynı zamanda, ülkemizdeki ilk üç coğrafi işaret tescili olma özelliğini de taşımaktadır. "Hereke" ibaresi 10.03.1992 tarihinden geçerli olmak üzere Sümer Holding A.Ş. adına halılar için ticari bir Türk markası olarak tescil edilmiştir. Sümer Holding halen hem ulusal hem de Avrupa Birliği ve ABD bazında "Hereke" markasının sahibidir. Bunun dışında çeşitli firmaların, kendi oluşturdukları markaların yanında "Hereke" ibaresine de yer vererek tescil ettirdikleri ticari markalar da mevcuttur.

MÜZE KURULACAK

Bakanlığımız bünyesinde bu kapsamda ayrı bir fon bulunmamakla birlikte Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile coğrafi işaret tescil ücretleri önemli oranda düşürülmüştür. Daha önce binlerce lirayı bulabilen ilan masrafları, ilan yönteminin değiştirilmesi ile ortadan kaldırılmıştır. El halılarının dokuma tekniği ve yöresel kimlikleri ile araştırılması, arşivlenmesine yönelik olarak bugüne kadar yapılmış çok sayıda çalışma mevcuttur. İlaveten, 6769 sayılı Kanun ile Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde müstakil bir "Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı" tesis edilmiş olup, bu yeni kurumsal yapılanma vasıtasıyla coğrafi işaretli ürünlerimizin dünyada daha fazla bilinir olması ve ürünlerimizin pazarlama imkanlarının zenginleştirilmesi için projeler geliştirilecektir. 2017-2019 yıllarını kapsayan Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planında ülkemizde bir tasarım müzesi kurulması faaliyeti yer almaktadır. Bu çerçevede ülkemizde tasarımları da içerecek şekilde bir Sınai Mülkiyet Müzesi kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.