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Bugüne Kadar 78 Bin Öğrenci Katılım Sağladı

- Kocaeli’de eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenene ödüllü zeka oyunları yarışmasına başvurular başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan yarışmaya bugüne kadar 78 bin 21 öğrenci katılım sağladı.

Bugüne Kadar 78 Bin Öğrenci Katılım Sağladı

18 Mart 2023 Cumartesi 13:01

                                   
 
- Kocaeli’de eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenene ödüllü zeka oyunları yarışmasına başvurular başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan yarışmaya bugüne kadar 78 bin 21 öğrenci katılım sağladı.   
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Aklınla 1000 Yaşa" zeka oyunları yarışmasını 6'ncı kez düzenliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak yarışmaya Kocaeli’de resmi ve özel eğitim kurumlarının 4. sınıf öğrencileri katılabilecek. Ödüllü zeka oyunları yarışmasında, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunarak analitik düşünme becerilerini artırmak, eğitsel etkinliklerle buluşma fırsatı sağlamak ve öğrencilerin çoklu zeka yeteneklerini geliştirmesi hedefleniyor. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan yarışmaya bugüne kadar 78 bin 21 öğrenci katılım sağladı. Yarışmaya katılacak öğrencilerin en geç 27 Mart tarihine kadar internetten başvuru yapması gerekiyor. 
  Yarışmada birinci olan öğrenciye dizüstü bilgisayar, ikinciye notebook, üçüncüye tablet verilecek. Mansiyon ödülü ise (4. ve 10. arası) akıllı saat olarak belirlendi. Ayrıca yarışmada öğretmenler ve okullar da unutulmadı. Öğrencisi ilk 10’a giren öğretmenlere akıllı saat hediye edilirken yine öğrencisi ilk 3’e giren okullara da masaüstü bilgisayar ve yazıcı hediye edilecek. 


                 

               


İHA
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