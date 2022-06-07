Büyükakın: KO-MEK artık gönüllüler hareketi oldu

Başkan Tahir Büyükakın’ın da katıldığı KO-MEK Darıca ilçe sergisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

El emeği göz nuru birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı KO-MEK Darıca ilçe sergisi şenlik havasında açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış öncesinde KO-MEK Müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği Kocaeli türküleri tam not aldı. Bir yıllık çalışma sonunda el emeği ve alın teri ürünlerin yer aldığı ilçe sergisinde bulunan ürünlerin yanı sıra giyim kursiyerleri kendi diktikleri elbiseleri giyerek mini bir defile sergiledi. Oldukça beğeni alan defile sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın kursiyerleri tek tek tebrik etti.





İLÇE PROTOKOLÜ KATILDI

Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılışa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediyesi Başkan Vekili Melikşah Tosun ile parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.





“KO-MEK İLE KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜZERİNE DURABİLİYORUZ”

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan İpek Baş, ‘’Kursiyerler olarak KO-MEK ile çok şey başardık en önemlisi de artık kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmeyi başardık’’ diyerek kendi hayat hikâyesini anlattı.





GÖNÜLLÜLER HAREKETİ GİBİ ÇALIŞIYOR

Açılışa katılımın yoğun olmasından oldukça mutlu olan Başkan Büyükakın, konuşmasında şunları söyledi; ‘’KO-MEK üslendiği sosyal sorumluluk projeleri ile adeta gönüllere taht kurmuş durumda. KO-MEK sadece eğitim alınan yer olmaktan çıktı adeta kentin kalbine dokunan bir gönüllüler hareketi gibi çalışmaya başladı.’’





GİRİŞİMCİ OLUN YARDIM EDELİM

‘’Komeksepeti uygulamasından artık ürettiğiniz ürünleri satabiliyorsunuz. Ormanya’ya ve Darıca Millet Bahçesine KO-MEK storlar açıyoruz ama artık sizlerin de kendi işletmelerinizi açmanız gerekiyor. Aranızda ben girişimci olurum diyenler var ise bizler sizlerin gerekli eğitimlerini verelim sizde aldığınız eğitimler doğrultusunda kendi işletmenizi açarak girişimci olun.’’











“SİZ TALEP EDİN KURAKLIKLA BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM”







“Küresel ısınmayla ilgili en önemli konu geri dönüşüm konusunda bir bilinç yaratarak sıfır atığa doğru gitme hedefimiz olmalı. Ne kadar az kirletirsek bu dünya o kadar keyifli yaşanabilecek yer olacaktır. Geri dönüşüm alanı bizi biz yapan değerlerle buluşma alanı olmalı. Su tasarrufundan geri kazanımla üretilen ürünlere kadar herkesi teşvik etmeliyiz ve KO-MEK’te buna yönelik ürünler yapmalıyız. Biz tüm birimlerimizle hazırız sizlerde gerekli hassasiyetleri göstererek sıfır atık konusunda bir adım daha atmış olalım.”





KO-MEK BOHÇASI HEDİYE EDİLDİ







Konuşmaların ardından kursiyerler adına Başkan Büyükakın’a kursiyerlerin yaptığı seramik vazo hediye edildi. Ardından artık geleneksel hale gelen yakında düğünü olacak bir kursiyerimize KO-MEK bohçasını Başkan Büyükakın hediye etti.





EL EMEĞİ ÜRÜNLER DİKKAT ÇEKTİ

Protokol ve açılışa gelen çocuklar ile birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Büyükakın ve beraberindekiler sergi alanını gezdi. Birbirinden güzel el emeği göz nuru eserlerin olduğu sergide Başkan Büyükakın kursiyerlerle tek tek ilgilendi.





