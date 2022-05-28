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Büyükşehir Oda Orkestrası’nda ilk konser heyecanı

Büyükşehir’in Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrası, 31 Mayıs Salı akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde ilk konserini verecek

Büyükşehir Oda Orkestrası'nda ilk konser heyecanı

28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:08

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, klasik müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 2021 yılında kurulan orkestra, ilk konserini 31 Mayıs Salı akşamı verecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan konser, 20.00’de başlayacak. Ücretsiz konsere tüm vatandaşlar katılabilecek. Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrası, ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmış ünlü müzisyenler Çağ Erçağ (viyolonsel) ve Bülent Evcil’e (flüt) eşlik edecek.

ODA ORKESTRASI İKİ ÜNLÜ MÜZİSYENE EŞLİK EDECEK
Orkestra şefliği ve sanat direktörlüğünü Engin Şen’in yapacağı Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, ilk konserinde Türkiye’nin yetiştirdiği ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmış iki ünlü müzisyene eşlik edecek. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyolonsel Grup Şefi, Borusan Quartet Viyolonsel Sanatçısı Çağ Erçağ ile İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Grup Şefi Bülent Evcil solist olarak Büyükşehir Belediye Orkestrası’nda yer alacak. Her iki sanatçı da yurt içi ve yurt dışında önemli orkestralarda yer aldıkları konserler haricinde oda müziği alanındaki başarılı performanslarıyla klasik müzik severler tarafından yakından tanınıyor.

YERLİ VE YABANCI BESTECİLERİN ESERLERİ
Oda Orkestrası heyecanla beklenen ilk konserinde yerli ve yabancı ünlü bestecilerin eserlerini seslendirecek. Konserde, Mozart’tan Vivaldi’ye, Brahms’dan Santuri Ethem Efendi ve Kemani Kevser Hanım’a kadar geniş bir yelpazedeki bestecilerin en önemli eserleri çalınacak.

ORKESTRA ÜYELERİNİN ORTAK PAYDASI KOCAELİ
Keman, viyola, viyolonsel, klarnet ve flüt enstrümanlarından oluşan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası’nda 25 müzisyen yer alıyor. Oda Orkestrası içerisinde müzik öğretmenleri, Büyükşehir Belediye Konservatuarı öğrencileri ve müzik bölümü mezunları bulunuyor. Tüm Oda Orkestrası üyelerinin, hayatlarının bir döneminde Kocaeli’nde yaşamış olmaları ise ortak özellikleri arasında yer alıyor. Müzisyenler, Kocaeli paydasında buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.
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