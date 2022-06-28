KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir Thm Korosu’ndan Türkü Ziyafeti

Büyükşehir’in “Bin Nefes Bin Yürek Türküler” konserinde vatandaşlar unutulmaz bir türkü gecesi yaşadı

Büyükşehir Thm Korosu'ndan Türkü Ziyafeti

28 Haziran 2022 Salı 14:35


Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği Korosu hafta sonunda Kocaelililere unutulmaz bir türkü gecesi yaşattı. Konservatuvar THM Eğitmeni Nuray Polat Gündoğan yönetimindeki koro “Bin Nefes Bin Yürek Türküler” adlı konserde, bizi biz yapan en güzel türküleri seslendirdi. 


DOĞU’DAN BATIYA UZANAN TÜRKÜLER

Türkü severlerin ilgi gösterdiği konser, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konser iki bölümden oluştu. Koro konserin ilk bölümünde doğudan batıya uzanan bir türkü yelpazesinde Anadolu’nun birbirinden güzel türkülerini seslendirdi. Koro her iki bölümde “Gerizler başından hoplayamadım, Edremit’in Gelini, Elinizden Elinizden, Merdivanım Kırkayak, Bağa Girdim Üzüme, Kaçma Güzel Kaçma, Çeşme Başında Yarimi Beklerim, Havada Turna Sesi Var, İbrişim Örmüyorlar, Bu Dağda Maral Gezer, Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum”  türkülerini seslendirdi. İkinci bölümünde ise koristlerin solo performanslarına yer verildi. Koro ve solo performansların başarısı alkışlarla karşılandı. 


TÜRKÜLERE EŞLİK EDİP, HALAY ÇEKTİLER

Konserin sonunda koro Diyarbakır ve Bitlis yöresine ait üç güzel halay ile final yaptı. Türkülere alkışlarıyla eşlik eden vatandaşlar zaman zaman ayağa kalkarak halay çekti. Konserin sonunda THM Koro Şefi Nuray Polat Gündoğan’a teşekkür çiçeği takdim edildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir Büyükakın
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çerkes Sürgünü, Yeniden Doğuş Dansıyla anıldı Çerkes Sürgünü, Yeniden Doğuş Dansıyla anıldı
İlim Ve Fikir Adamı: Mehmet Fuad Köprülü İlim Ve Fikir Adamı: Mehmet Fuad Köprülü
Kuruçeşme Ve Taşköprü Yaza Merhaba Dedi Kuruçeşme Ve Taşköprü Yaza Merhaba Dedi
Büyükşehir’den Darıca’ya Muhteşem Bir Kompleks; Büyükşehir’den Darıca’ya Muhteşem Bir Kompleks;
İstanbul Tasarım Merkezinin Kısa Film Ve Animasyon Senaryo Yarışmalarına Başvurular Başladı İstanbul Tasarım Merkezinin Kısa Film Ve Animasyon...
Çayırova’da Kadın Tiyatro Okulu Açılıyor Çayırova’da Kadın Tiyatro Okulu Açılıyor
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Çerkes Sürgünü, Yeniden Doğuş Dansıyla...
Çerkes halkının 158 yıl önce yaşadığı acılar sanatsal bir bakış açısıyla gözler önüne serildi...

Haberi Oku