Canım Kardeşim 15 Ocak’ta!

Saat 13.00 ve 15.00’te olmak üzere iki seans halinde gerçekleştirilecek olan programın biletleri Osman Hamdi Bey kültür Merkezinde ve Biletix’de satışa çıkarken çocuklar yine oldukça güzel bir gün geçirecek. Çocuklar tarafından çok sevilen programın yine ilgi görmesi bekleniyor. Ayşe KAHRAMAN